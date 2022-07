“El estar cercano de un gobernador puede traer beneficios para Culiacán”: Juan de Dios Gámez

Sinaloa.- “Yo no tenía el sueño de ser presidente municipal”, señala Juan de Dios Gámez Méndívil, quien lleva 46 días como alcalde de Culiacán tras el desafuero de Jesús Estrada Ferreiro.

En entrevista con Debate, señala que más allá de las críticas por ser ahijado del gobernador Rubén Rocha Moya, posee los puentes necesarios con la federación y el gobierno para llevar a Culiacán por buen rumbo.

¿Qué ha sido lo más fácil en este mes de gobierno?

Ser alcalde de Culiacán no es fácil, pues es una ciudad que vive las 24 horas los 7 días a la semana; siempre hay situaciones. Es una ciudad con casi un millón de habitantes. Hay que tomar decisiones, y muchas veces habrá un sector que lo vea bien, otro sector que lo cuestione y ocupe tiempo en tomar alguna valoración. No podría considerar que algo es fácil dentro de la administración de este Ayuntamiento.

¿Qué ha sido lo más complicado de este arranque, dado que llegó en un momento político difícil?

Hemos intentado dejar a un lado el sentido político. Le hemos querido dar más un enfoque de atención ciudadana que la opinión política, o que la discusión se quede en otros círculos donde se debata y se comente. Un Ayuntamiento es el gobierno inmediato, el más cercano a las personas; hay mucho trabajo que hacer. No podemos estar concentrados en otros temas.

¿Qué marca desea dejar?

Que quede como un antecedente de gobiernos cercanos a la ciudadanía, que escuchen y que atiendan. Tenemos un WhatsApp de atención ciudadana, recibimos alta cantidad de quejas, denuncias. Que quede como cultura la participación ciudadana.

¿A quién le pide consejo político?

Escucho mucho a la ciudadanía y a nuestro equipo de trabajo.

¿Qué responde ante las críticas de que por su cercanía con Rocha está aquí más allá del mérito?

Hemos tenido diferentes oportunidades de desempeñarnos. Trabajé en el Issste a nivel nacional, tuvimos la oportunidad de trabajar en desarrollo urbano, estuve en la Delegación de Bienestar. Estos elementos en una sola ecuación nos han dado los elementos necesarios para estar al frente de una alcaldía tan importante como es Culiacán. Nos ha hecho sensibles, empáticos y queremos que toda la ciudadanía se sienta escuchada, atendida, que nos vea como personas simples. Queremos darle la vuelta de algo negativo y convertirlo en algo positivo. El estar cercano de un gobernador puede traer beneficios concretos para Culiacán.

¿Qué tanto le debe al gobernador en su carrera?

He estado muy agradecido con él porque me ha permitido estar cercano en sus trabajos. Cuando me fui a México tuve esa experiencia porque él me invitó. Soy de los más viejos dentro de un equipo de trabajo político, que allí hemos seguido. Eso ha sido positivo para nuestra formación. Es alguien a quien yo respeto y voy a estar agradecido con la oportunidad que nos ha dado de formarnos y desarrollarnos.

¿Aspiraciones políticas?

No las conozco porque son distractores. ¿Para qué estarnos poniendo metas personales políticas? ¿Qué más queremos si ya somos en este momento alcalde de Culiacán? Una perspectiva personal política. El día que me ponga a pensar en eso, ese día se va a notar y vamos a empezar a hacer mal nuestro trabajo.

¿Lo han asaltado en Culiacán?

No. Tengo 37 años, he vivido aquí la mayor parte;cinco en Ciudad de México y un año en Etchojoa, Sonora. Pero ni en estos lugares ni en Culiacán he sufrido de un asalto.

¿Puede mencionar algunas colonias con más problemas de inseguridad ? ¿y qué se está haciendo?

Alturas del Sur es un foco, San Isidro y Lomas de San Isidro. En Alturas del Sur hay 17 etapas. Esa zona y al norte por la Obregón, son prioritarias para nuestra atención. No solamente estamos enviando patrullas, nosotros como Ayuntamiento estamos viendo las necesidades.

Todo impacta;el parque que no es parque que no tienen alumbrado público... Todo va generando condiciones en un sentido o el otro. Irlas complementando con oportunidades de trabajo. Se están diseñando programas para emprendedores, y lo queremos ver de manera integral.

¿Cuáles son las constructoras que no han entregado los 80 fraccionamientos que ha mencionado?

No es particular de unas constructoras, es un problema de que se fueron quedando rezagadas. Lo importante es que serían negociaciones para resolver estas situaciones pendientes. El vecino nos reporta: “no tenemos luz, el parque no es parque” y queremos darle solución. Para los nuevos desarrolladores queremos ofrecerles la oportunidad de que el Ayuntamiento les resuelva sus trámites en un sentido o el otro, pero menos de un mes estuvieran con sus respuestas a sus permisos de construcción y sus licencias.

¿No habrá sanciones?

No, no es propiamente de una o algunas desarrolladoras en particular. Vamos a ir avanzando.

¿Nos puede transparentar esta lista de constructoras?

Sí, con gusto.

Los Datos

Denuncias

A través de redes sociales el alcalde recibe denuncias y por la línea whatsApp para quejas: 6673 31 13 30.

Sueldo

El alcalde recibe un sueldo de 70 mil pesos. Señala que no hay bonos extras, aunque se han mencionado anteriormente.

Lugares

El alcalde señaló que de los puntos favoritos en la ciudad está la colonia donde vive su mamá, la Villa Satélite, así como las canchas del parque.

Preguntas rápidas

Debate le realizó 37 preguntas al alcalde sobre su vida y acciones de gobierno. Puede ver la entrevista completa en Facebook Periodicoeldebate. A continuación algunas de ellas:

¿Su libro favorito?

La Piel del Tambor, de Pérez Reverte.

¿Su frase preferida?

Una de Espinoza Paz: “Si pasa por tu mente, pasa por tu vida”.

Político favorito actual

Me gusta mucho el trabajo del gobernador Rubén Rocha, del diputado Ignacio Mier, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador es mi favorito. Su personaje histórico político.

Emiliano Zapata.

¿Lo que más le ha costado?

Mi papá falleció cuando yo tenía 18 años y nosotros estábamos en proceso de estudio. Tengo tres hermanas y con la pensión que recibía mi mamá fue complicado.

¿En qué año se fundó Culiacán?

Buena pregunta, no traigo el dato exacto, a finales de 1800.

(Nota: La fundación fue en 1531).

Lo peor de Culiacán

Que pasen los años y sigamos sin atender demandas y necesidades históricas, localidades, barrios que se han visto rezagados.

Lugar en el mundo

Culiacán me gusta mucho. Aquí nací, aquí crecí y en la Ciudad de México viví cinco años muy buenos. Tuve un crecimiento personal, laboral, profesional.

Contexto

Desafuero

El pasado 10 de junio, Jesús Estrada Ferreiro fue desaforado por unanimidad en el Congreso del Estado. Esto permitió que pueda enfrentar un proceso penal en su contra ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por discriminación y abuso de autoridad. También enfrenta otro proceso de inhabilitación ante el Supremo Tribunal de Justicia.

Ese mismo día el Congreso volvió a votar por unanimidad la llegada de Juan de Dios Gámez, quien se desempeñaba como delegado de programas federales.

Críticas

Analistas han criticado la influencia del gobernador Rubén Rocha en el juicio contra Estrada, motivado por enfrentamientos y conflictos políticos, también han dicho que con esto Rocha retoma el poder en Culiacán (nota: cutt.ly/qZuvvkk).

El Perfil

Juan de Dios Gámez, Alcalde de Culiacán

*Nombre : Juan de Dios Gámez Mendívil

*Profesión: Arquitecto

*Edad: 37 años

*Trayectoria:

Trabajó en el Issste, en atención de estancias infantiles.

Estuvo en desarrollo urbano en el Gobierno del Estado.

Fue asesor de Rubén Rocha Moya en el Senado.

Fue delegado de programas federales en Sinaloa.