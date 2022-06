El exalcalde de Culiacán, “Estrada negoció regresar”, coinciden analistas

Sinaloa.- Para los analistas políticos, si el exalcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro regresó, es porque negoció la situación.

Análisis

Fernando Zepeda, Ana Luz Ruelas, Fermín Rosas y Alfredo Brambila, columnistas de Debate, coincidieron en señalar en que alguien le garantizó a Estrada Ferreiro que no sería detenido por las autoridades si regresaba a Culiacán. Además, agregan que entre las negociaciones debieron asegurarle que tendrá la posibilidad de defenderse.

Fermín Rosas añadió que si el objetivo del gobernador Rubén Rocha Moya era quitarlo de la presidencia municipal y colocar a alguien afín a su proyecto, ya lo logró, por lo que ya no sería necesario seguir con el proceso.

Por su parte, Fernando Zepeda añadió que, de seguir con un proceso penal, se vería como un exceso de violencia, pues la presidencia municipal de Culiacán ya está en el poder de Rubén Rocha mediante un aliado.

Asimismo, Alfredo Brambila señaló que, ante las declaraciones de Estrada Ferreiro a su regreso de que su salida del país fue para aplicarse la vacuna, muy pocos se la creen, por lo que su huida y regreso es una acción que contradice su palabra y, con ello, pierde toda posibilidad de tener una salida digna de la presidencia municipal.

"El gobernador ya hizo lo que quería hacer: sacó a Estrada Ferreiro y puso a su ahijado Juan de Dios Gámez”: Fernando Zepeda, Columnista de Debate

Como sorpresivo, calificó el columnista Fernando Zepeda el regreso de Estrada Ferreiro a Culiacán, más cuando lo hace convocando a una rueda de prensa.

Salida y regreso

Asimismo, consideró que la salida del país fue para poner tierra de por medio, porque seguramente vio la posibilidad de que al salir de la comparecencia a la que se le había citado en el Congreso pudieran estarlo esperando agentes de la Fiscalía para detenerlo y, ante ese posible escenario, mejor decidió huir.

Sin embargo, dijo, seguramente ya habló con alguien que le dio las garantías de que no sería detenido y que tendrá la oportunidad de defenderse. “El hecho de que la ASE o la Fiscalía quieran actuar con mayor fuerza contra Estrada Ferreiro se vería en un exceso de violencia, porque el gobernador ya hizo lo que quería hacer”.

"No tienen tantito rubor en hacer y deshacer, porque quedan en entredicho el Congreso, la ASE y la Fiscalía”: Ana Luz Ruelas, Columnista de Debate

“No es descabellado pensar que si Estrada regresó es porque hay una negociación de, en primer lugar, ya no perseguirlo, y eso haría ver como que fueron inventos o causales usadas a modo para hacerlo a un lado del Ayuntamiento de Culiacán y, la otra, que esté negociando algunos puestos en el Ayuntamiento”, consideró Ana Luz Ruelas.

Política

Dijo que todo este proceso es una política perversa que utiliza el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y la muestra, dijo, está en la relación que tiene con Héctor Melesio Cuen después de dar a entender que tenían un pleito casado. “Esa es la política tan descarada, de poca vergüenza”, agregó.

“Entonces, vamos a ver pronto, quizá a Estrada Ferreiro desayunar con Rubén Rocha, decir que son muy amigos e invitarlo a algún puesto”.

"Si él se fue es porque temía que lo encarcelaran, si él regresa es porque ya hubo algunos acuerdos”: Fermín Flores, Columnista de Debate

El regreso de Jesús Estrada Ferreiro a Culiacán demuestra que la situación se va ablandando para él, y todo este proceso no pasará de unas amonestaciones, consideró el columnista de Debate Fermín Rosas.

El proceso

Dijo que si viene a Culiacán a enfrentar el proceso es porque ya tiene la confianza de que no será encarcelado. “Al final va a salir, de cierta forma, exonerado. Lo van a acusar de algunos problemas que sí provocó, pero que no son muy fuertes, de tal forma de dejarlo en una posición de que no lo persigan totalmente la Fiscalía ni el gobierno”.

Dejó claro que si él se fue es porque temía que lo encarcelaran, y si regresa es porque ya hubo algunos acuerdos de que el problema se va a tranquilizar. Quizá no vuelva a la política, porque se lo acabaron políticamente, dijo, pero buscará otros espacios.

"A Estrada Ferreiro se lo terminó devorando el monstruo que él mismo contribuyó a alimentar”: Alfredo Brambila, Columnista de Debate

La oportunidad que tenía Estrada Ferreiro de tener una salida decorosa del Ayuntamiento de Culiacán, prácticamente él mismo la borró, consideró Alfredo Brambila.

Causales

El columnista de Debate señaló que a Estrada Ferreiro se lo terminó devorando el monstruo que él mismo contribuyó a alimentar al sostener, a lo largo de su mandato, prácticas antidemocráticas, desde las más simples, hasta las más graves.

“Ahora, en un proceso antidemocrático, también lo quitan de la presidencia. Y digo antidemocrática, porque la principal razón para que lo hayan removido del cargo es esta incomodidad que resultaba de su comportamiento para el gobernador”. Es válido, dijo, suponer que negoció para regresar a Culiacán y no enfrentar cargos.