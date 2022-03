El gobernador Rocha reitera su apoyo para la UAS por adeudo

Sinaloa.- Ni al rector Jesús Madueña Molina ni a él les compete la responsabilidad del ejercicio fiscal en el que se generó el adeudo que ahora, con intereses, suman más de 2 mil millones de pesos que la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) tiene con el Servicio Administrativo Tributario (SAT), reiteró el gobernador Rubén Rocha Moya.

En lo personal, dijo que no se meterá en la defensa de los anteriores gobernadores en el caso de que hubiera una responsabilidad.

De acuerdo al mandatario, la Universidad se está defendiendo y tiene un litigio, apeló al cobro que le hace el SAT, pero esta autoridad federal tiene claro que quien le debe es la UAS, pero las autoridades de la UAS dicen que no. Aunque el gobernador desconoce qué dicen los documentos de la defensa de la UAS y si en los mismos se expone que el adeudo es del Gobierno del Estado, como lo expuso el rector hace algunos días.

De acuerdo a Rocha, el Gobierno del Estado no tiene ningún requerimiento ni controversia por este tema.

Reteira el apoyo

Sobre las devoluciones de los pagos de Impuesto sobre la Renta que el SAT devolvió al Gobierno del Estado, y que este no entregó a la Universidad, el gobernador expuso: “No, es que no existe, es el otro tema. Si eso se alega ahora, por qué las autoridades de la Universidad callaron. No hay una sola referencia en nuestros archivos en transparencia o en la Secretaría de Administración donde se esté solicitando eso”, finalizó. Aunque detalló que es un caso que debe revisarse, y si hay necesidad de realizar una auditoria, se va a hacer.

“En cualquier circunstancia, con letras mayúsculas, yo voy a apoyar a la Universidad en ese particular asunto”, expresó Rocha.

Por su parte, el presidente de la Jucopo del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez, convocó a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) a no echar la bolita del crédito fiscal de 2 mil millones de pesos que se adeuda al SAT, que corresponden a retenciones de ISR, porque los créditos fiscales son de la Universidad y no del Gobierno del Estado.

De manera personal, aclaró que va su reconocimiento a la UAS, pero definitivamente la Universidad está obligada a cubrir sus responsabilidades fiscales y es un asunto grave que adeuden más de 2 mil millones de pesos al SAT.