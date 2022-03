El gobernador no manda a los diputados: Rocha afirma que no intervendrá por juicio político contra Estrada

Sinaloa.- Luego de que el alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro dijera que el gobernador no llegó limpiamente, el mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, le respondió que fue uno de los candidatos a gobernador más votados y que el proceso ya fue evaluado por las autoridades estatales y que si el alcalde tiene alguna información diferente la diga.

Indicó que el alcalde en vez de andar buscando culpables de quién está detrás de las peticiones del juicio político en su contra mejor que se ponga analizar que fue lo que hizo para que haya ciudadanos que lo estén pidiendo.

Indicó que serán los diputados quienes determinarán si procede el juicio o no, pero allí están los elementos señalados como la discriminación del alcalde hacia las personas con discapacidad y adultos mayores al negarles un descuento del agua potable pese a que el gobierno del estado le ofreció el apoyo para que lo pudiera dar, se ha negado a pagar a las viudas de policías, pese a que el gobierno del estado le ofreció un apoyo de 20 millones de pesos.

El abuso de autoridad por parte del alcalde está en negarse a otorgar los descuentos y hacer los pagos solo por el hecho de ser una autoridad.

Recordó que el alcalde se ha negado a acatar recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos solo por el hecho de considerar que quien se la hace no es un abogado como él.

Detalló que el alcalde ya se ha acercado a él para que le diga a los legisladores que no avance el juicio político en su contra pero aseguró que no lo va hacer porque él no los manda y son los propios diputados quienes han sido los más agraviados por las declaraciones del alcalde quienes los ha ofendido de manera reiterativa.