El gobernador publicó reforma de ley de agua potable indebidamente: Estrada Ferreiro

Sinaloa.- El documento que se está publicando en algunos periódicos del municipio de Culiacán, sobre la opinión del la reforma de la Ley de Agua Potable es para que la gente se entere de forma transparente de lo que está ocurriendo y no me califiquen como el malo de la película, porque no quiero medallas ni reconocimientos, lo que quiero es que se hagan las cosas correctamente bien, afirmó el alcalde, Jesús Estrada Ferreiro.

Dijo que aunque el documento está sintetizado está el fundamento constitucional, no solo para la controversia ante la Suprema Corte de Justicia, sino para que la gente se entere, porque solo basta leer la constitución y no ser jurista.

"La que gente que sabe leer y tiene sentido común, sabe perfectamente bien que está prohibido la extensión de impuestos y dar subsidios a cualquier persona, los impuestos son para que se cobren y se inviertan".

Reiteró que no se les darán descuentos del 50 por ciento al agua potable y que a quienes no tengan solvencia económica, el Ayuntamiento pagará en su totalidad el recibo del agua potable por el tiempo que se necesario.

"Hay muchas formas de ayudar a la gente de forma efectiva y no con posturas demagógicas, perversas y absurdas, son leyes estúpidas las que han elaborado con el ánimo de perjudicarnos como gobierno nada más", expresó el presidente municipal.

Agregó no aplicará está ley, ya que tiene la facultad ejecutivo para no aplicarla y que en consecuencia se está promoviendo la controversia para que sea la Suprema Corte de Justicia resuelva si hay violación o no a está ley. Estrada Ferreiro señaló que el gobernador Rubén Rocha Moya público está ley indebidamente.

Leer más: El pleito del alcalde de Culiacán con el gobernador y diputados solo le va a cerrar las puertas: Sadol

"Dijo que va a publicar todas las leyes que el Congreso le mande porque fue su compromiso pero esto no es político, y no es de compromiso con el congreso sino con la gente", puntualizó el primer edil.