El gobierno de Rubén Rocha proyecta obra de 3 mil 200 millones de pesos en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Con la finalidad de desahogar el tráfico de Culiacán de los conductores de carga y automovilistas que vayan al norte, se construirá un anillo periférico el cual rodeará la ciudad y saldrá en el Limón de los Ramos.

Esta obra costará 3 mil millones de pesos explicó el secretario de obras públicas estatal José Luis Zavala. Con la finalidad de que no se especule y los dueños de los terrenos por dónde pasará la rua no empiecen a encarecerlos no se dará información sobre por dónde pasar.

De acuerdo al funcionario el proyecto va a quedar este año pero no se va a iniciar y se espera que quede concluido al finalizar la administración.

También en este año se invertirán 100 millones de pesos en diversas obras en Culiacán.

En la actualidad se le está dando prioridad al arreglo de la Costera y va a quedar en perfectas condiciones. Se le invertirán 45 millones de pesos más y se va a trabajar todo este año y el entrante porque tienen un convenio con la Secretaria de Infraestructura Comunicaciones y Transportes para que el estado se quede con la caseta de cobro San Miguel, para esto también se tiene que reparar el puente San Miguel. El recurso que llegue a las arcas del estado por el cobro de la caseta se invertirán en obra pública, se espera terminar el mejoramiento de está rua de en tres años. Son 28 kilómetros con doble cuerpo los que se van a reparar.