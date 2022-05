El gobierno de Sinaloa no entregó los 20 millones de pesos a Estrada Ferreiro

Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha explica que la condicionante para entregarle los 20 millones de pesos al Ayuntamiento de Culiacán, es que se retire la Controversia Constitucional que interpuso para no pagarle a las viudas.

Regidores afines al alcalde de Culiacán votaran en contra de retirar la Controversia Constitucional que promovió el alcalde Jesús Estrada Ferreiro para no homologar las pensiones de las viudas de policías, está claro que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro no la va a retirar explicó el gobernador Rubén Rocha.

Detalló que en el convenio que le envió dejó en claro que era una condicionante el que se retirara la Controversia, porque la intención es que el Ayuntamiento siga pagando de forma puntual a las viudas.

Te recomendamos leer:

Indicó que el no retirar la Controversia da pie de que continúe el juicio político. Sobre la suspensión provisional ordenada por el Consejo de la Judicatura Federal para que el alcalde no sea separado de la presidencia municipal hasta que se agote el procedimiento de amparo dijo no saber.