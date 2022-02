El gobierno de Sinaloa no reconoce adeudo con el SNTE 53 por renta del edificio de la USE

Sinaloa.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pide a los maestros que le hagan ruedita al líder sindical Fernando Sandoval y le exijan cuentas del Fideicomiso que se hizo por las retenciones de ISR y el pago de los préstamos porque él es el presidente del Comité Técnico del Fideicomiso.

Al ir a hablar con él, Sandoval es un alma de Dios se sale y es un Diablo, asegura el mandatario estatal, Rocha Moya. Por lo que el gobierno del Estado pedirá al Congreso de Sinaloa que soliciten una auditoría, la cual está dispuesto a pagar para que se transparente el manejo que se le hizo y se le está haciendo este fideicomiso, porque está muy turbio, señaló.

Indicó que pudo haber complicidad entre los líderes del SNTE 53 y los anteriores gobiernos del mal manejo que se hizo de este Fideicomiso porque se dañaron sus finanzas y algunos gobiernos no enteraron las retenciones del ISR y el pago de los préstamos. Indicó que no se encontró ningún contrato de arrendamiento del edificio que alberga la Unidad de Servicios Estatales (USE), en la ciudad de Culiacán, por lo que el gobierno del Estado nunca pago por hacer uso del mismo.

El gobernador anunció que los 60 millones que se destinan al año para pagar el bono de jubilación y el pago del siniestro para los maestros está garantizado y lo van a enterar al fideicomiso. Indicó que también se va a revisar la administración de este fideicomiso porque a la empresa que lo maneja cobra 370 mil pesos mensuales lo cual es muy elevado. En este fideicomiso están 36 mil 12 trabajadores también hay trabajadores del Estado.

De acuerdo a Rocha Moya ya no se va hablar de este tema por lo de la auditoría pero aseguró que lo trató debido a la petición que le hicieron por parte del SNTE que lo aclarará cuando debió haber sido Fernando Sandoval quien diera toda la información. Aseguró que él no se está entrometiendo en la elección.