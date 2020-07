El miedo de vivir como desplazados por balaceras en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Veinte días y contando, es lo que lleva gran número de familias que tuvieron que dejar sus hogares después de aquel 24 de junio de este año en Bagrecitos y comunidades vecinas, pertenecientes a la sindicatura de Tepuche, zona rural al norte del municipio de Culiacán, donde una balacera de varias horas dejó como saldo 16 hombres asesinados.

Hoy siguen viviendo entre la angustia, sin saber qué pasará en los próximos días, pues aún no tienen decidido si volverán pronto a la tierra que los vio nacer.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Los estragos

Karla, nombre que será usado para cuidar la integridad de una de las afectadas, recordó con amarga tristeza aquel día. Ella estaba en la ciudad de Culiacán, donde reside desde hace 10 años. Sin embargo, se enteró de los constantes enfrentamientos en su comunidad.

Desde ese momento ya no cabía, su mundo se le venía encima, pues sus padres estaban atrapados entre la confortación de grupos armados.

El no saber cómo estaban, ante la poca información, comenzó a preocuparla, y eso le hizo mal, pues ese día había cumplido las 20 semanas de embarazo, pero el susto que se llevó, al poco tiempo después se le informó que había perdido al producto.

La afectada, por otra parte, comentó que sus papás solo duraron dos semanas en la ciudad, pero finalmente decidieron regresar a su pueblo, pues para ellos era un martirio estar lejos de su casa y de sus animales.

“Él estaba muy triste. Aguantó mucho, se puede decir, casi las dos semanas en Culiacán, y ya no pudimos detenerlo”, narró su hija. Resaltó, asimismo, que tiene cuatro días que no sabe nada de ellos, ya que, dijo, “como no está seguro ahorita, no podemos echarle la vuelta”.

Además, recordó que las autoridades ya le prometieron diversos tipos de ayuda, entre despensas y seguridad, pues esta última temen que, de regresar a sus casas, la presencia militar al poco tiempo se retire. Otra de las personas comentaron que llegará al grado que será más necesidad recuperar sus espacios que la zozobra.

Últimas noticias de policíaca local en los siguientes enlaces:

Homicidios en Culiacán, Policíaca Culiacán, Policíaca Sinaloa

Baja incidencia

De acuerdo a datos periodísticos, la sindicatura de Tepuche solo registra un deceso en lo que va del mes; caso contrario al mes de junio, donde se registró una veintena de víctimas mortales.

Además, no se tenía conocimiento de reportes de enfrentamiento hasta el día de ayer.

Asimismo, se señaló que ya está operando una base militar en dicha localidades que se vio amenazada por integrantes de la delincuencia organizada.