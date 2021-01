El miércoles llega a Sinaloa la segunda remesa de vacunas contra el Covid-19

Sinaloa.- "En la próxima semana, el miércoles arribará otra remesa de vacunas, no sabemos la cantidad, consideramos que puede ser mínimo lo que nos enviaron para esta fase de 9 mil 750, o esperamos un poco más para seguir aplicando al sector salud, pero en las otras etapas de dos líneas", informó Efrén Encinas Torres.

El secretario de Salud en Sinaloa comentó que esta remesa también será de Pfizer y que se trata de una primera línea, para pasar a la segunda y posteriormente a la tercera.

Expuso que un ejemplo son médicos que están en la consulta externa atendiendo otros enfermedades no Covid como a diabéticos, pacientes para cirugía, y entrarán ahí trabajadoras sociales y trabajadores de salud del área administrativa, entre otros.

"Y así después, en otra tercera fase que tendrá que ser a finales de este mes llegará para aplicarlo al resto de la población médica o de salud, también vamos a cubrir a los hospitales privados desde luego y otros compañeros como son por ejemplo de atención prehospitalaria, nos ayudan muchísimo en la referencia de pacientes, hablo de socorristas de Cruz Roja, de Protección Civil".

Y después, dijo, vendrán las etapas probablemente a finales de febrero y marzo a la población de adultos mayores a través del esquema establecido con la metodología de salud federal, donde entran por decenios 80, 89 años 70 y 79 hasta llegar a 16 años, de 16 años en adelante es cuando está indicada la vacuna.

El funcionario estatal comentó que andan en la búsqueda de la gestión que ha hecho nuestro el gobernador Quirino Ordaz en la adquisición a otras empresas de vacunas.

"Una vez que autorizan y digan que pueden comprar a CanSino Pfizer, Astrazeneca, Moderna, la que digan, el dinero ahí está, hay 30 millones de pesos con la venta de la casa de gobierno en el fideicomiso que seguramente vamos a emplearlo a más cantidad porque gracias a Dios se han acercado empresarios sinaloenses en la intención de comprar vacuna para sus trabajadores, pero también hacer donaciones para la población de Sinaloa".

Encinas Torres comentó que alaba la disposición de los compañeros del gremio de salud para aplicarse la vacuna.

No tuvimos prácticamente rechazos de que dijeran yo no me la quiero aplicar, de manera significativa no, para nada, al contrario yo tengo peticiones de colegas precisamente solicitando la vacuna, muy socorrida, y lo mismo inclusive en la sociedad civil que nos ha estado pidiendo.