El niño Matías necesita apoyo para quimioterapias contra la leucemia

Sinaloa.- La falta de medicamentos como de quimioterapias en los hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha afectado a decenas de familias entre ellas está la familia del niño Matías Manuel Pacheco Sevilla de siete años de edad, quienes indican han tenido que conseguir el medicamento donado o comprado ante el gran desabasto que se vive en los nosocomios.

El pequeño Matías padece de leucemia linfoblastica aguda desde hace dos años y por ello está en un tratamiento constante de tres años, pero al presentar dicho problema de escasez de fármacos los padres del pequeño temen que al momento de aplicarse la quimioterapia no esté en el hospital y se interrumpa el tratamiento, lo cual repercutiría en la salud del niño.

En la misma situación que estoy yo están más familias, que no tienen como comprar el medicamento o que no pueden conseguirlo y al no tener el hospital la salud de los niños se está viendo afectada”, manifestó Massiel Concepción Sevilla madre del pequeño.