El objetivo es que no haya desaparecidos en Sinaloa: Rocha Moya

Sinaloa.- El gobernador electo, Rubén Rocha Moya, sigue firme en que en la primera semana de su Gobierno se reunirá con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y detalló que el objetivo es que estas no ocurran en Sinaloa.

“Les vamos a presentar una estrategia de estado para estar juntos y ser más efectivos. El objetivo número uno es que no haya desaparecidos, que no nos estemos profesionalizando en búsquedas, mejor vamos a profesionalizarnos en que no haya”, detalló.

También se reunirá con los desplazados por la violencia que tienen un problema parecido a los colectivos de búsqueda, ya que dejaron sus comunidades porque perdieron uno, dos o tres familiares y son víctimas del delito.

En materia de impartición de justicia, se necesita responderle a la ciudadanía, hacer investigación del delito, por eso se va a crear la Universidad del Policía, no solo para formar a los policías, sino a los fiscales, jueces, magistrado y a todos los que componen el sistema de seguridad, explicó.

La Fiscalía

En lo que respecta a quien podría ocupar el puesto de fiscal general, reiteró que puede ser una mujer, pero debe tener voluntad para ir ante el Consejo de Seguridad o que sea propuesta por un organismo, no descartó a la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada.

De acuerdo al gobernador electo, a él le conviene que el fiscal ejerza la autonomía porque será el responsable de darle seguimiento a la procuración del delito penal.

A más tardar, el 15 de noviembre el fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, debe dejar el cargo, pero está invitado a participar en su Gobierno, pero ha dicho que quiere descansar un tiempo, expuso Rocha Moya.

En cuanto a la conformación de su gabinete, aseguró no tener nombres nuevos, pero Jaime Montes estará en la Secretaría de Agricultura y una mujer ocupará la de Pesca.

Recuerdo

El gobernador electo detalló que se dedicará a gestionar recursos para obras sociales, se invertirá presupuesto para que en Sinaloa los apoyos para personas con discapacidad sean universales hasta los 64 años.

Ya tiene una lista de la problemáticas a resolver, algunas como sistemas de agua potable que no funcionan porque está quebrado un tubo y eso hay que arreglarlo. En lo referente a las juntas de agua potable, resaltó que los alcaldes tienen que buscarle solución a los problemas.

El Dato

Confianza

En el tema de los desaparecidos, Alma Rosa Rojo Medina, presidenta del colectivo Voces Unidas por la Vida, asegura tener confianza que con Rubén Rocha Moya van a tener más apoyo para buscar a sus seres queridos.