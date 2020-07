El pequeño Juan Alberto solicita tu apoyo, padece cuadriparesia espástica y requiere de tratamiento

Culiacán, Sinaloa.-El pequeño Juan Alberto Pérez Ortega de tres años de edad padece de cuadriparesia espástica secundaria a parálisis cerebral infantil, por lo que necesita de constantes procedimientos médicos los cual son de altos costos y son poco accesibles para la familia.

La familia del niño Juan Alberto le hace el llamado a la ciudadanía para que los apoyen económicamente pues necesita continuar con sus tratamientos ortopédicos al estar cerrado el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), en el DIF Sinaloa.

Además, explico que el pequeño también requiere de la aplicación de unas toxinas cada tres meses, por lo que al surgir la pandemia también se suspendió su aplicación y necesita conseguirla para aplicársela.

Elizabeth menciono que su niño es muy inteligente y le echa muchas ganas por salir adelante. “A veces él se siente triste y me dice que no puede jugar porque no puede caminar, pero yo lo veo tan fuerte que le echamos ganas para que el salga adelante”, expreso la madre.