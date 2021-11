El periodismo es mi profesión, mi forma de vida: Sergio Mariscal, cronista deportivo y columnista

El cronista Sergio Mariscal es conocido como Wash entre colegas por ser jugador zurdo dentro del fútbol al igual que el ex-futbolista uruguayo Washinton Olivera.

Ingresó en 1985 como reportero a las puertas de EL DEBATE y se retira en el 2019 continuando como colaborador con su columna ‘Finta y... ¡Gol! que tendrá 30 años publicándose al día de hoy donde se tocan temas en su mayoría de fútbol.

Una segunda escuela:

Desde pequeño el cronista deportivo Sergio Mariscal empezo a jugar al fútbol en las ligas infantiles y fue seleccionado en todas las categorías, eso le ayudó a llegar al periodismo. El periódico EL DEBATE fue su casa, donde por 34 años trabajó hasta su retiro.

Sergio Mariscal recuerda que cuando empezó el medio, tenian que hacer la función de todos, cuando no escribían deportes, escribían sociales, policiaca, opinión, etc., porque el periódico era chico y no había tanto personal como hoy día.

"Entonces tuve que aprender a escribir de todo. Por ello estoy muy agradecido, porque a pesar de no haber estudiado periodismo, me dio la oportunidad de rolarme en un mundo tan bonito y complicado con base al trabajo, la lectura y el diariamente estar practicando".

El periódico en tiempos pasados:

"Antes de llegar a éste edificio nosotros estábamos en la esquina de la Colón, era un DEBATE rústico, escribíamos con las famosas máquinas Remington de teclado y los formatos se hacían manualmente.

Me tocó la época en que el periodismo era más complicado, las cámaras eran de rollo y había que revelarlo en cuartos oscuros.

Y cuando llegamos al otro edificio la modernidad llegó ya con las computadoras, pero cuando nosotros empezamos realmente no teníamos esas facilidades técnicas y modernas, teníamos que ir al lugar de los hechos a pie o en camión, a como pudiéramos teníamos que cubrir la nota, porque no teníamos en qué movernos.

Entonces, si tu no tenías la vocación de que te gustara el periodismo no ibas a aguantar", recuerda con nostalgía el periodista.

Felicitaciones a EL DEBATE:

El cronista deportivo felicita a EL DEBATE por sus 49° aniversario al ser un espacio que le abrió sus puertas y le dio la oportunidad de formarse como persona, como periodista y como buen padre de familia.

Además reconoce que el medio se ha vuelto uno de los más importantes de todo el noroeste y del país y desea que siga creciendo en beneficio de la sociedad.