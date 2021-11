El primer día de gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa

Sinaloa.- Con dos reuniones de trabajo en la agenda pública y una privada, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, inició ayer su gestión al frente de la administración estatal, que por primera vez en la historia del estado encabeza un político de izquierda.

Un fuerte operativo de seguridad adornó desde el amanecer del 1 de noviembre las banquetas de las calles que rodean el Palacio de Gobierno en Culiacán, Sinaloa.

No es ninguna sorpresa. Ayer, primer día del morenista como gobernador constitucional de Sinaloa, llegaron caras nuevas a este importante edificio en la capital sinaloense, incluso aquellos trabajadores que por pandemia laboraban desde casa se reincorporaron a sus oficinas.

Fiel testigo de los cambios es Modesto, el guardia de seguridad que, de pie, recibe a los burócratas en la puerta de acceso donde se ubican los elevadores de este majestuoso inmueble construido por el exgobernador Alfonso G. Calderón durante su mandato.

Por madrugar al trabajo donde se tiene un “nuevo patrón”, algunos trabajadores seguramente no alcanzaron a desayunar, puesto que al desfile de estos empleados se suman repartidores de comidas de restaurantes cercanos y hasta el de una pastelería.

Los pasillos de Palacio de Gobierno escenifican un “reencuentro escolar”, pues aunque muchos de ellos no han dejado de verse, pareciera que tienen muchas impresiones para compartir de lo sucedido este fin de semana con el cambio de poderes.

Nuevos funcionarios

Algunos ojos expectantes, como si fueran cámaras de seguridad, esperaban captar la llegada de los nuevos funcionarios de primer nivel que, aunque se desvelaron para tomar protesta justo el primer minuto de este 1 de noviembre, debían estar en sus oficinas para recibir documentos y “pendientes” de la administración saliente.

El primer funcionario en llegar, o al menos en verse caminando por los pasillos de este recinto es el nuevo secretario de Salud en Sinaloa, Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien vestido con un traje azul marino y camisa blanca se detiene para saludar a varias personas en la explanada del edificio.

“Mírenlo qué guapo llegó”, dice una mujer de edad avanzada que logra sacar una sonrisa al nuevo funcionario.

Rápido se acerca una mujer para mostrarle una hoja tamaño carta, el funcionario la escucha con atención y hasta inclina la cabeza para lograr captar mejor el mensaje. Finalmente le da instrucciones a un joven que permanecía parado a su lado y se despiden de la ciudadana.

Casi de inmediato, una niña de entre 12 y 13 años, vestida de blusa rosa, también aborda a Cuen Ojeda y le muestra una hoja de papel, aquí el proceso es diferente, pues parece que quisiera atenderla de inmediato, el funcionario se mueve inquieto y casi da una vuelta entera como buscando a alguien, finalmente le habla directamente a la niña y un joven del equipo del funcionario firma el papel que trae en manos antes de que se retire.

Los saludos continúan por casi diez minutos antes de que el funcionario se retire rumbo a su nueva oficina, donde aseguró que lo esperaba el ahora exsecretario de salud, Efrén Encinas, para iniciar el proceso de entrega del área de trabajo.

El desfile de trabajadores continúa en el acceso principal de Palacio de Gobierno, y Modesto saluda a los conocidos e interroga a quienes apenas se integrarán como trabajadores. “Buenos días, ¿a qué oficina va?, pregunta Modesto para después guiar a la joven hacia su destino.

Primera manifestación

Apenas pasaban las 9:00 de la mañana y se observa un grupo de manifestantes con pancartas aún sin extender y con playeras blancas con la pregunta “¿Dónde están?”. Son integrantes del colectivo de personas desaparecidas, quienes se reunirían con el gobernador Rubén Rocha Moya a las 11:00 de la mañana, según la agenda oficial del mandatario. Antes, el gobernador encabezó una reunión privada en su nuevo despacho.

Apenas unos minutos más tarde, el colectivo se instaló en la explanada del edificio para clamar justicia en voz alta por sus familiares desaparecidos.

“Hijo, escucha, tu madre está en la lucha”, replican en coro mientras los manifestantes, en su mayoría mujeres, colocan lonas con las fotos de sus familiares desaparecidos en el piso de la explanada. Junto a las fotos también colocan cartulinas en color fosforescente en que dan la bienvenida al gobernador y al mismo tiempo brindan un voto de confianza a la administración que emprende.

Pese a ser ya una escena muy común, la manifestación llama la atención de varios ciudadanos que se encuentran, por casualidad, o no, en el lugar.

“Vengo a hacer un trámite y me detuve a escuchar a las mujeres que se están manifestando. Gracias a Dios no tengo ningún familiar desaparecido, pero conozco personas que sí los tienen y escuchar el reclamo de justicia o que le dicen a sus hijos que están en la lucha me pone la piel de gallina, ahorita tengo un nudo en la garganta pensando en qué sería de mí si estuviera en el lugar de alguna de ellas, si uno de mis hijos me faltara, más en estas circunstancias”, expresa una madre de familia con voz temblorosa al ponerse en los zapatos de las manifestantes. El tema la puso temerosa y se negó a compartir su nombre, por su seguridad y la de su familia.

La primera manifestación en esta administración fue del colectivo de familiares de personas desaparecidas. Foto: Debate

Atajos de funcionarios

Hasta pasadas las 9:30 de la mañana no se había observado a ningún otro funcionario en el acceso principal, quienes ya debían estar en su nueva oficina, sin embargo, los conocedores del lugar aclaran que muchos de ellos llegan por el sótano y los primeros días no caminan por los pasillos ni la explanada, pero esperan que más adelante sí lo hagan.

El gobernador Rubén Rocha Moya atendió a los diferentes medios de comunicación al terminar la reunión con los colectivos y familiares de personas desaparecidas para después seguir en el proceso de adaptación en su nuevo despacho.

Las calles que rodean Palacio de Gobierno permanecieron blindadas con patrullas de la Guardia Nacional casi durante todo el día, mientras el gobernador se reunió más tarde, justo a las 13:00 horas con los líderes y representantes de víctimas de desplazamiento forzoso en Sinaloa, donde se pretende establecer estrategias de apoyo para ellos.

Por la tarde, la marcha de trabajadores inició pero hacia afuera del edificio y aunque los cambios son evidentes, a decir de los burócratas que ahí laboran diariamente, todo parece normal y por el momento no se aplican cambios significativos.

Nadie salió cargando alguna caja de cartón ni jalando alguna maleta, esa escena, dicen, se vio la semana pasada cuando los empleados de confianza comenzaron a quitar de sus escritorios los portarretratos con imágenes familiares, así como la decoración que en algún momento colocaron para sentirse más cómodos en su área de trabajo.

La redecoración está por iniciar, los portarretratos mostrarán a otras personas y el jefe de cada área es nuevo desde ayer. Habría que esperar los cambios más fuertes en los próximos días.

Toman protesta nuevos funcionarios

Los primeros minutos del 1 de noviembre, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tomó protesta y otorgó los nombramientos a 17 funcionarias y funcionarios de su gabinete legal y ampliado.

En su mensaje, el gobernador del estado invitó a los nuevos funcionarios a conducirse con principios de honestidad, así como ser eficientes en las tareas que les fueron asignadas, pero sobre todo a estar cerca de todas y todos los sinaloenses, sin distingos ni exclusiones.

Las y los nuevos funcionarios son Enrique Inzunza Cázarez, como secretario general de Gobierno; Enrique Díaz Vega, de Administración y Finanzas; Graciela Domínguez Nava, de Educación Pública y Cultura; Héctor Melesio Cuen Ojeda, de Salud; Javier Gaxiola Coppel, de Economía; María Guadalupe Ramírez Zepeda, de Transparencia, y Ruth Díaz Gurría, de Bienestar.

Además, José Jaime Montes Salas fue nombrado secretario de Agricultura y Ganadería; Flor Emilia Guerra Mena, de Pesca; María del Rosario Torres Noriega, de Turismo; José Luis Zavala Cabanillas, de Obras Públicas; María Teresa Guerra Ochoa, Secretaría de la Mujer; y el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, en Seguridad Pública.

Asimismo, Isabel Ibarra Valdivia será el coordinador de Asesores; Adriana Margarita Ochoa del Toro, coordinadora de Comunicación Social; Cinthia Gabriela Gutiérrez López, jefa de la Oficina del Gobernador, y Alejandro Higuera Osuna, secretario particular.