El robo a casa incrementa en un 78 por ciento en Culiacán

Sinaloa.- Durante el mes de febrero, en el municipio de Culiacán, cinco delitos registraron un comportamiento al alza y cuatro mantuvieron su incidencia a la baja; mientras que uno se mantuvo estable, realizando el comparativo con el mes de enero de este mismo año, de acuerdo con datos del Semáforo Delictivo.

El robo a casa se incrementó un 78 por ciento, pasando de 23 casos a 41. El robo a negocio aumentó un 54 por ciento, pasando de 35 hechos a 54. Las lesiones dolosas —en las cuales entran golpes o heridas por disparos o armas blancas— registraron un alza del 13 por ciento, pues de 84 casos pasaron a 95.

La extorsión pasó de cero a un caso. Además, la violación también aumentó un 16 por ciento, pasando de seis a siete hechos. En general, todos los delitos incrementaron en un 6 por ciento de un mes a otro.

A la baja

Entre los delitos que en estas mismas fechas disminuyeron estuvieron el homicidio doloso, cuya cifra pasó de 35 casos en enero a 34 en febrero. Los feminicidios pasaron de tres casos a uno; la violencia familiar pasó de 187 casos a 183; y el robo de vehículos pasó de 185 a 166. El secuestro se mantuvo en cero casos.

Recomendaciones

Durante la presentación de los índices delictivos en el Informe de Paz de Culiacán, Rosy Jacobo y Javier Llausás Magaña, integrantes de Construyendo Espacios para la Paz, invitaron a la población a participar con las autoridades para disminuir los índices delictivos, así como a no realizar llamadas falsas a los números de emergencias, así como a realizar los reportes correspondientes en caso de ser víctimas de un delito.

Al evento realizado en el auditorio MIA acudieron estudiantes de preparatoria, y uno de ellos hizo el reclamo de que, cuando se reporta un hecho delictivo, las policías no acuden a atenderlo de forma inmediata. También comentó que los jóvenes no se atreven a denunciar porque no confían en que las autoridades vayan a solucionar el problema.

La diputada Francisca Abelló Jordá acudió al evento, y aseguró que, en su caso, hizo un reporte como ciudadana al número de emergencias, y lo atendieron de inmediato.

Tras dar a conocer las colonias con mayor índice de llamadas al número de emergencias y en donde se cometen más delitos, Javier Llausás Magaña dijo que ya se están realizando diversas acciones y programas para cambiar los números rojos de estos delitos.