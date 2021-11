El sabor y atención distingue a doña Cuata de los negocios de atole y gorditas esta temporada de frío en Culiacán

Sinaloa.- El sabor y atención al cliente distingue al negocio de atole y gorditas doña Cuata ubicado por la calle Juan Carrasco y Mariano Escobedo del centro histórico de Culiacán.

Ana María Montes Villareal, mejor conocida como doña Cuata, por todos clientes dijo que desde hace 15 años junto a su familia decidió emprender el negocio de venta de atole y gorditas en cada época de frío, por lo que ahora ya es un legado de la familia y muy conocida por su clientela, que a diario la esperan para deleitar el rico sabor de su atole, avena y las inigualable gorditas de harina y maseca.

"Ya todos los clientes no estaban esperando, yo fui la última en ponerme, ya todos los atoleros estaban, pero muchos me dijeron que me estaban esperando porque querían de mi atole y avena", expresó la comerciante.

A pesar de la pandemia las ventas han sido buenas dijo Doña Cuata, pues el chocolate, el atole, la avena es lo que más busca la gente en las mañanas para desayunar o camino al trabajo.

Ana María mencionó que este año tuvo que subir un poco el precio a los productos que ofrece pues subió mucho el gas y el desechable que es lo que mayormente usa para que su negocio pueda continuar.

Desde las 6:00 horas hasta las 9:00 horas de la mañana es cuando el negocio esta en función ofreciendo desde el quequi, gorditas, atole, chocolate, avena, pan con mantequilla entre otros antojitos para pasar una mañana fresca.

Finalmente Doña Cuata invitó a la población en general para que acudan a su negocio a consumir y probar parte de los productos que prepara todos los días para el alcance de todos los ciudadanía que transitan por el centro histórico de la ciudad.