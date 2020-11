El sector de la salud de Sinaloa suma 52 mil pruebas aplicadas para Covid-19

Culiacán, Sinaloa.- Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en Sinaloa, el 27 de febrero, el sector de la salud estatal ha aplicado 50 mil 842 pruebas para detectar el nuevo virus. De las anteriores, 19 mil 068 han resultado positivas, además de los 3 mil 803 fallecidos.

Cristhian Aldo Muñoz Madrid, director de Prevención y Promoción de la Salud en el estado, explicó que aún se siguen aplicando ciertos protocolos que determinan a quién sí y a quién no se le realiza el estudio, puesto que, de ser para todos, no alcanzarían los suministros.

El médico agregó que las 50 mil 842 pruebas representan la suma de todas las que se aplican en los Centros de Salud y hospitales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

«Todas se concentran en un resultado global y, ya a través de la plataforma del INDE (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos), que es la plataforma que se tiene autorizada por la federación y establecida por la Secretaría de Salud federal, esa es la plataforma que nos brinda la información necesaria», explicó.

El recién nombrado director de Prevención y Promoción de la Salud comentó que la Secretaría de Salud trabaja un diagnóstico operacional con los posibles pacientes COVID-19 y, de esta forma, se busca dar un resultado más certero.

«Si tiene más de dos o tres síntomas de los establecidos por el COVID-19, prácticamente son personas candidatas a muestra. Si son personas que tuvieron convivencia con un paciente COVID-19 positivo, esas personas, lo más indicado, es que inicie el tratamiento si tiene síntomas; o sea, tenemos que establecer que no toda la población es muestreable, porque si no, no nos alcanzaría la muestra para toda la población», expuso.

Lo que se hace, indicó, es que si el paciente ya viene de una convivencia directamente con alguien con COVID-19, inicia tratamiento si ya tiene síntomas. Se recomienda aislarlo de la persona que ya lo tiene, y en un periodo de 3 a 5 días se puede dar la evolución de la enfermedad. Explicó que si el paciente evolucionó únicamente a un resfriado común o simplemente inició con pérdida del olfato, con diarrea y con otro tipo de situaciones, se pueda marcar y confirmar que es un COVID-19 positivo.

Cabe destacar que los síntomas más característicos del COVID-19 son la fiebre, tos seca, dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor de garganta, diarrea y falta de olfato y gusto, entre otros.

Sin falta de suministros

Desde su nombramiento, el 1 de noviembre, Cristhian Aldo Muñoz Madrid negó que exista falta de suministros, como reactivos para la aplicación de las pruebas.

«En el caso de la inversión de la adquisición de pruebas, prácticamente nosotros no hemos dejado de surtir. Se han tenido por ahí dificultades administrativas, pero, hasta mi llegada, no he tenido ningún reporte de atraso en ese tema», afirmó.

Contrariamente, aseguró que Sinaloa tiene cubierto de suministros en torno a la aplicación de pruebas COVID-19 para cerrar el 2020. Sin embargo, dijo que esperan que disminuyan los casos y que se pueda tener una mayor amplitud a la hora de hacer las cosas, sobre todo que les permita operar el resto de los programas de salud que se llevan a cabo actualmente con todos los cuidados necesarios.

Cristhian Aldo Muñoz Madrid aclaró que los jefes de jurisdicción sanitaria en todo el estado se pueden acercar en caso de algún faltante y buscar la coordinación, para que no se vayan a quedar sin pruebas; así como para medir el número de exámenes que se realizan, para evitar que la población se quede sin este servicio.

En el caso de que la población tenga alguna dificultad, aseguró que los ciudadanos pueden hablar al centro de llamadas que el Gobierno del Estado habilitó por la pandemia, que es el número 667-713-0063, en el cual se le da atención médica y se valora si se requiere una prueba o no.

Prevención

Tomando en cuenta el cambio de clima y la aparición de otros padecimientos respiratorios, como gripas e incluso la influenza, el médico señaló que en el aspecto organizacional se están visitando las jurisdicciones sanitarias para reforzar las medidas que ya estaban haciendo, pero principalmente la parte de la vigilancia de todas las acciones en materia de prevención a la salud.

Yo le pido a la ciudadanía que se acerque a los servicios de salud si así lo requiere, que hable al centro de llamadas si así lo requieren y, sobre todo, que se atiendan a tiempo

Afirmó que el COVID-19 es una enfermedad que, si se atiende dentro de los primeros 3 a 5 días de inicio de cualquier síntoma, puede que se tenga un mayor éxito y la tasa de mortalidad disminuya.