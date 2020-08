El sistema judicial nos dará la razón sobre la ilegalidad del veto de las cuentas públicas; Legislativo

Culiacán, Sinaloa.- El presidente de la Comisión de fiscalización manifestó estar seguro de que, el Poder Judicial dará la razón al Legislativo en relación a la no publicación de las cuentas públicas del 2017 y por tanto se marcará un indicio de que, las observaciones emitidas por el Ejecutivo en las cuentas del 2018 son ilegales.

El diputado de Morena, Marco Antonio Zazueta reiteró que, indiscutiblemente la Constitución protege al Legislativo en tanto a sus facultades de mandar a publicas acuerdos en lo relativo a los informes de cuentas públicas en su artículo 46.

Sin embargo, apuntó que, lo sucedido en torno a las discusiones por las cuentas pública ya ha quedado en puro escándalo mediático con el fin de que, no se destapen los millones de pesos que han sido desviados y no comprobados en la administración de Quirino Ordaz Coppel.

Todos los argumentos que han puesto ellos para decir que no está facultado el Congreso, están sesgados por eso no procede nada en lo judicial, por eso solo queda en el escándalo mediático lo que se trata que es que no quieren que salgan los montos y nos enganchemos y no discutamos lo millones de pesos que no aparecen”, dijo.