El último conflicto de panistas, por sueldos

Sinaloa.- Luego de que se difundieran públicamente los documentos de liquidación del panista Sebastián Zamudio, un día antes de dejar la dirigencia estatal del PAN, por un concepto de cobro de 300 mil pesos, este acusó que el nuevo dirigente, Juan Carlos Estrada, fue el autor del escándalo.

En su defensa, dijo que no es el único presidente panista que abandona la dirigencia con tal cantidad, pues todos se han liquidado conforme a la ley, hasta por 500 mil pesos; sin embargo, su adversario, Juan Carlos Estrada, manifestó que tal cantidad es una aberración para la militancia del partido y para los ciudadanos.

Sebastián Zamudio dijo que el cálculo de su liquidación fue lo que corresponde por ley y lamentó que la nueva dirigencia del PAN, que tomó protesta el día de ayer, esté haciendo ese tipo de difamaciones.

Por su parte, Juan Carlos Estrada señaló tal liquidación como ilegal, antiética e inmoral, pues tal caso debió ser sometido a consideración de los delegados estatales en la Comisión Permanente del partido.

Así surgió la polémica del par vial

El día de antier, ciertos documentos que evidenciaban las cantidades por liquidación que recibió Sebastián Zamudio, por dejar el cargo de dirigente estatal del PAN, dieron de que hablar entre los panistas.

Tal liquidación ascendió a 357 mil pesos, por concepto de vacaciones, se le pagaron 60 mil 479 pesos; de aguinaldo fueron 43 mil 535; de prima vacacional 3 mil 353 y de sueldo recibió 35 mil pesos.

También, evidenciaba la totalidad de dinero que cobró el ahora, exsecretario general del PAN, Loar Susek López Delgado, por 270 mil pesos, 25 mil pesos de salario, 43 mil 200 de vacaciones, 2 mil 400 de prima vacacional y 31 mil 100 de aguinaldos.

Tal información despertó la última confrontación entre dos grupos políticos del PAN, que desde antes del inicio de la renovación de dirigencia había persistido.

¿Fue indebida la liquidación de Sebastián Zamudio?

“Es ilegal, antiético e inmoral”.- Juan Carlos Estrada, dirigente del PAN Sinaloa

“Ya tarde me empecé a enterar por grupos de whatsapp, nosotros no sabiamos del tema, es algo que reprobamos, este tipo de acciones le restan credibilidad al partido. Los servidores públicos y representantes de un partido tenemos que estar cerca con decoro. A partir de la toma de protesta vamos a cambiar las cosas como no se han hecho en el PAN, es ilegal, no es ético ni moral, ellos no son contratados, ellos fueron electos por un periodo determinado, debieron haber salido en diciembre y siguieron recibiendo el sueldo, no tenían en ningún momento que haberse autoliquidado, debieron haberlo sometido a la Comisión Permanente y que por mayoría, se decidiera sobre su liquidación”.

“Todos los dirigente son liquidados por ley”.- Sebastián Zamudio, exdirigente del PAN Sinaloa

“Es una riña interna a la que se ha venido prestado el presidente Juan Carlos Estrada, lamentablemente los documentos oficiales salen a la luz pública, es entendible, no somos los únicos que al salirnos damos el finiquito, nos quedamos cortos con las otras liquidaciones, pues algunos se han liquidado hasta con 500 mil pesos, entonces, yo lo único que hice fue girar el oficio para que nos dieran lo que nos corresponde por ley. Se nos debe pagar el aguinaldo proporcional, los tres meses que se dan de retiro y la quincena que nos debían, entonces suman 350 mil pesos, pero ya con descuento de impuestos, son 269 mil pesos y a Loar le quedan 160 mil, es algo que tenemos derechos como trabajadores”.