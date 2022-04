"El virus sigue activo": Cuén Ojeda llama a mantener las medidas sanitarias durante Semana Santa

Culiacán, Sinaloa.- Hay vacaciones pero la ciudadanía debe de seguirse cuidando con medidas sanitarias para evitar contagios durante el periodo de Semana Santa en el estado informó Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El secretario de salud en Sinaloa hizo el llamado a las personas a que estén atentas y conscientes de que la pandemia aún no ha terminado por lo que deben seguir con las recomendaciones sanitarias aún y cuando estén de vacaciones.

"Como secretario de salud le sigo comentando a la gente que el virus sigue activo, ayer hubo más de 100 muertos a nivel nacional, entonces el virus sigue activo, sigue en el aire y no está por demás tener cuidados sobre todo con el uso del cubrebocas".

Reiteró que sobre todo en los lugares cerrados en donde se debe de utilizar el cubrebocas además de evitar las concentraciones siempre siendo prudentes de que aún existen riesgos de contagios.

"Si la gente quiere usar cubrebocas que lo use y si no pues que no lo use pero yo si les digo a las personas aquí lo que abunda en prevención no hace daño y en ese tenor a lo mejor sería conveniente que las personas sigan pensando no tanto en ellos mismos si no en el que está enfrente".