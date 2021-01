Elección estatal en Sinaloa, un desafío de coaliciones y elegidos

Sinaloa.- Este 2021, la ciudadanía en Sinaloa elegirá una gubernatura, 24 diputaciones de mayoría relativa, 18 sindicaturas, 153 regidurías, 16 diputaciones de representación proporcional y 18 presidencias municipales.

El Instituto Estatal Electoral de Sinaloa (IEES), siguiendo los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE), ha definido los tiempos para la campaña para elección electoral de presidentes municipales, las diputaciones y la gubernatura del 4 de abril al 2 de junio del 2021; las precampañas aún aparecen sin definir en el sitio oficial del IEES.

Sin embargo, en Sinaloa ya hay revuelo por las asignaciones de algunos candidatos desde algunos partidos políticos, y están por verse esto días los candidatos que surgirán entre algunas alianzas formadas para competir en las próximas elecciones. Para tres analistas políticos entrevistados por Debate, se viene una contienda interesante en el estado.

Coaliciones por la contienda en Sinaloa

En estas elecciones se espera una participación de miles de votantes en el estado. Al 2018, el INE anotaba alrededor de 2 millones 135 mil 258 personas con registro electoral, por ende, es una cantidad cercana la que estaría siendo llamada a votar en los próximos comicios.

Para el analista político Fernando Zepeda, la contienda se viene interesante; hay ya al menos dos alianzas entre partidos bien definidas en Sinaloa: la conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y la unión hecha por el Movimiento por la Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); competirán también el Partido Sinaloense (PAS) y el partido Movimiento Ciudadano.

Las propuestas de candidatos a gobernar

Según observa Fernando Zepeda, todo parece indicar que Morena es el partido que ya tiene avanzado el camino a la designación de precandidato, ya que el pasado 30 de diciembre del 2020 anunció formalmente el registro del senador Rubén Rocha Moya como el seleccionado a competir por la gubernatura sinaloense.

Con respecto a Movimiento Ciudadano, prácticamente es Sergio Torres el que se ha designado como candidato, mencionó Fernando, pues ya desde el 9 de noviembre del 2020 el movimiento naranja había definido a Sergio como el elegido.

Las alianzas y sus desafíos

Para el columnista de Debate y también analista político Héctor Ponce, el principal reto dentro de las alianzas es el descontento que se sobreviene por quienes no hayan sido seleccionados para encarar la contienda, y el gran desafío actual es lograr la unidad.

En opinión de Ponce, esto ha sido muy complicado en el caso de Morena, ya que "había mucha queja, parecía que había una fractura muy grave, pero al parecer se ha estado tratando bien, ahí va poco a poco; y nada más quedaría el tema del Químico Benítez dentro de ese grupo", declaró.

Por su lado, Roberto Soltero opinó que las alianzas ya están delimitadas en el estado, que ya hay un reparto de candidaturas, tanto para las diputaciones locales como para los presidentes municipales y diputaciones federales, excepto para el PRI en la gubernatura, "los integrantes de la alianza le dejaron al PRI la responsabilidad de designar el candidato, pues ellos únicamente, salga quien salga, lo van a apoyar", mencionó.

Para el analista Fernando Zepeda, la alianza PRI-PAN-PRD y la de Morena-PT-PVEM serían las grandes protagonistas de la competencia y, en su opinión, el resto de partidos quedarían como espectadores en la carrera por la gubernatura.

En la incógnita el elegido por el tricolor

"El que se ha estado tardando es el PRI», manifestó el analista Héctor Ponce, en concordancia con Soltero. Ponce cree que ha sido así por el reto que está representando para el partido tricolor seleccionar un candidato que sea el adecuado para el resto de la alianza, pues si se elige un candidato priista posiblemente no le guste al PAN «el panismo pedía un líder, un perfil honesto, un perfil limpio que no lo vayan a golpear en campaña, y al momento de elegir candidato, el PRI es lo que tiene que cuidar, la alianza, que no se vaya a romper", destacó

Ponce. Explicó que no le serviría de nada al Partido Revolucionario haber hecho alianza con PAN y PRD si el candidato no es el adecuado.

Héctor observa mucho jaloneo al interior de PRI, ya que está presente el temor a equivocarse, tienen que escoger al mejor, un candidato con el que los panistas se sientan identificados, dijo Ponce, y uno que también simpatice a perredistas, "uno que de perdida lo apoyen y salgan a votar, esto es sumamente importante y esto es lo que tiene trabada la decisión", concluyó.

Propuestas posibles para el PRI

En opinión de Roberto Soltero, también analista político de EL DEBATE, lo anterior hace que la atención política del estado esté puesta en lo que está pasando al interior de PRI y en cómo se definirán los priistas.

Para él, se perciben tres opciones: Jesús Valdez Palazuelos, Juan Alfonso Mejía López y Mario Zamora Gastélum. En palabras de Soltero, «prácticamente Juan Alfonso Mejía se siente descartado. La lucha está firme entre Mario Zamora y Jesús Valdez, pero con un addendum (apéndice), hay una figura que en la praxis política se considera el favorito y que se le denominaba el tapado», indicó Roberto, pues asegura que tienen un personaje oculto, y que ese «tapado» —a decir de Soltero— es el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, quien posiblemente salga a la luz en días subsecuentes.

"El gobernador va a México con la idea disfrazada de que él va a averiguar el asunto de la vacunas, en realidad ya tiene una agenda con Alejandro Moreno, líder nacional del PRI", hiló el también columnista de este diario al recordar los movimientos recientes del gobernador, considerando que esto no debe sorprender, ya que, de acuerdo con el analista, "en las espaldas de Quirino recae el nombramiento de un sucesor", en calidad de gobernante del PRI en el estado.

El proceso es nacional

Cabe señalarse que no solo en Sinaloa se está gestando un proceso electoral, sino que, en palabras de Roberto Soltero, es todo México el que este 2021 está por vivir una elección histórica.

Los ciudadanos seleccionarán a sus favoritos para ocupar las diputaciones, en este caso 500 en todo el país. El INE, además, señala que se elegirán a 15 de 32 gobernadores, los puestos de 30 Congresos Estatales y de mil 900 Ayuntamientos en todo el territorio nacional.

Dadas ya las fechas de las campañas y precampañas, que coinciden con las ya descritas para Sinaloa, el pasado 16 de enero, en su comunicado número, 23 el INE acató al Consejo General de Resolución de Tribunal Electoral y determinó que "tanto el presidente de la República como a las titulares de los Poderes Ejecutivos en las entidades prescindan de tópicos relacionados con el tema electoral", basándose en los artículos 134 y 41 constitucionales, una medida adoptada, según el INE, por una conducta reiterada y sostenida por parte del Ejecutivo federal.

Se busca la democracia

En palabras de Soltero, lo anterior ocurre en un proceso nacional con un presidente como López Obrador, al que le gusta tocar temas políticos sin restricción alguna, y por eso ha puesto hincapié en desatender las resoluciones del INE, mismas que son válidas a todos los gobernantes y garantizan el ejercicio de la democracia en los procesos electorales.

Héctor Ponce menciona que el INE está llamando a todos a ser cautelosos con todas las declaraciones y acciones; en este caso, el presidente no ha estado cumpliendo con ello, faltando a la Constitución, comportándose como el jefe de un partido, cuando ya es el dirigente de todos los mexicanos.

Por su parte, Fernando Zepeda comentó que lo anterior ha quedado establecido en la ley desde hace años, donde toda campaña política, todo anuncio oficial de los Gobiernos estatales y el federal iba a quedar suspendida en tanto se llevaran a cabo los procesos electorales.

Para los analistas, lo esperado es que se acate lo indicado por el INE; si no, se podría corromper todo el proceso en todos los estados, por el mero ejemplo del presidente. Para el caso de Sinaloa, los analistas no predicen problemas, ya que opinan que el gobernador es respetuoso de las leyes.

Fecha electoral

Se prevé que los resultados preliminares de la votación del próximo 6 de junio (PREP) se tengan del 6 al 7 de junio, cómputos distritales y municipales se tengan del 9 al 12 de junio y la votación para gobernador, el 13 de junio (IEES, 2021).