Elecciones 2021: Rector de la UAS emite su voto y condena hechos de violencia en Sinaloa

Sinaloa.- Salir a votar y hacer valer la decisión como ciudadano, es la mejor estrategia para demostrar que se quiere un Sinaloa en paz, de respeto y de tranquilidad, opinó el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Juan Eulogio Guerra Liera, al acudir a emitir su sufragio y condenar los hechos de violencia que se han registrado en Sinaloa y en otras entidades del país.

El Rector llegó en punto de las 10:00 horas de este domingo a la Casilla Contigua-2, Sección 0885 del Distrito 14, ubicada en las instalaciones del Colegio del Valle, acompañado de su familia: su esposa y sus tres hijos, para cumplir con este deber ciudadano.

“Venimos en familia a emitir el voto, esperando que esto se sume, y que al final quien salga adelante en este conteo asuma democráticamente el respeto a quienes no llegan, y quienes no ganaron reconozcan y asuman también de manera muy democrática a quien haya podido arribar a la posición que ellos buscaban”, expresó Guerra Liera antes de llegar a las urnas.

“Espero que este día haya una asistencia masiva de la ciudadanía y en segundo momento que lo que se decida a través del voto se respete, que nos den garantía de la comparecencia pública al emitir el voto de tranquilidad, de seguridad y posterior al conteo de los mismos una seguridad de que se va a respetar, creo que eso esperamos los ciudadanos, hoy libremente venimos a emitir el voto por quien consideramos: el individuo o el partido de nuestra preferencia y sobre esa base el llamado es a aceptar el resultado independientemente que coincida o no con nuestra opinión individual”, reiteró.

El Rector condenó el clima de violencia que se ha registrado durante el proceso electoral y que este año llegó a Sinaloa con la privación de la libertad de algunos militantes de partido.

Son hechos condenables, no debemos permitir que en un evento democrático se cambie la fuerza de los argumentos y las propuestas por la violencia y el temor, lo que esperamos es que las autoridades esclarezcan esto, que no se repita, que los afectados regresen a sus hogares sin mayor daño”, externó.

Indicó que no solo en Sinaloa, sino a nivel nacional se ha registrado un clima de violencia, lo que representa un indicador muy negativo para la democracia, ante lo cual se debe salir a votar para que esta campaña de miedo no impacte negativamente y no permitir que ningún político, partido o asociación utilice este mecanismo para meter miedo, para persuadir a la gente a que no salga a votar o inclusive para señalar o acusar a uno u otro candidato o partido de estos posibles eventos.

“Como nunca el clima de violencia se ha dejado ver, más de ochenta y tantos candidatos o militantes, o apoyadores de partidos políticos han sido víctimas de la violencia, más de treinta y tantos asesinatos, en este caso yo creo que la respuesta más contundente de la sociedad debe ser salir, emitir su voto, que esto no nos inhiba, los sinaloenses somos gente que manifestamos nuestras propuestas y las defendemos, es el momento: hay que salir, hay que ubicar nuestra urna, manifestar lo que deseamos independientemente que al final eso salga o no, abrazar el resultado final, respetar quien llegue a la gubernatura, a las presidencias municipales, a las diputaciones y asumirlo como parte de un ejercicio plenamente democrático”, consideró.

El dirigente universitario confió en que la jornada de este día transcurra de manera tranquila, y que la asistencia de ciudadanos en las urnas sea grande, que emita su voto de manera razonada, libre y que impere un buen clima que no inhiba la vocación cívica para elegir autoridades.

También dijo que espera que los jóvenes que por primera vez votarán, muestren su madurez en la elección de sus autoridades, los llamó a salir a votar de manera consciente de lo que implica para el estado este ejercicio democrático y que esto marcará de alguna manera el futuro de la entidad.