Elecciones 2021: Va por Sinaloa confirma "levantón" de hermano de su candidata en Badiraguato

Sinaloa.- Juan Carlos Estrada dirigente estatal del PAN en Sinaloa, comentó que tienen una enorme preocupación por la situación actual ya que pensaban que sería una elección libre de violencia.

Señaló que, para Acción Nacional es algo incomparable para el terrorismo electoral, esperan que los hechos de privación a la libertad no terminen en una situación que puedan dañar a los involucrados.

Hizo un llamado a los niveles de gobierno para que firmen parte del asunto y a las autoridades electorales para que se manifiesten ante estos hechos ya que, Alberto Salas fue privado el día de ayer y el instituto electoral no ha hecho nada a pesar de que se les pidió que tratarán el tema.

Considera que se están dando situaciones que nunca se habían presentado. Jesús Valdés, dirigente estatal del pri comentó que los temas que han estado aconteciendo durante la jornada son lamentables.

Y hacen un llamado enérgico a la autoridad electoral a qué participen en los últimos minutos además de involucrarse en lo que sigue después de la participación ciudadana en el conteo y traslado de los votos.

Marco Aurelio Vázquez , dirigente del PRD señaló que tienen muy claro como están las cosas y quieren muchas garantías para que la seguridad de las casillas sea plena y si es incorrecto y terrible lo que está sucediendo, entiende que el llamado actual es porque a pesar de lo que está sucediendo la gente acudió a las casillas y sería lamentable que al acabar la situación los delincuentes acaben con la participación de la ciudadanía. "Sería un desperdicio de esfuerzo humano" señaló.

En el caso de la candidata Guadalupe Iribe, el dirigente del PAN señaló que lo que ahora preocupa es que el hermano de Guadalupe aparezca sano y salvo, temen por su integridad. Y señaló que la declinación de su candidatura no está definida ya que aún no existe un documento de por medio.

Continúan exigiendo a las autoridades que investiguen, incluso la fiscalía. Consideran que el instituto ha sido muy tibio y deben ser más contundentes.

Exigen un operativo emergente y extraordinario para que la situación electoral no se agrave. Observan como el gobierno federal sale a comunicar que hay orden en el país y ante ello consideran que solo buscan engañar al mundo ya que esto se puede complicar más si no atienden el llamado.

En el caso de Alberto Salas no tienen ninguna información hasta el momento. Aún no han sido convocados por la mesa de seguridad.

Esperan que el órgano electoral no haya sido amenazado y esa sea la causa de que no actúe. En cuanto a denuncias comentó que son tantas las situaciones que se han estado presentando que no se han realizado ante ninguna institución de seguridad.

"Más que la cantidad de situaciones es la gravedad de estas y por eso le llamamos terrorismo electoral" agregó.