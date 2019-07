Eleva PRD Sinaloa protesta contra AMLO por reducción presupuestal

Culiacán, Sinaloa.- El PRD Sinaloa protestó enérgicamente contra el Gobierno Federal por la marcada reducción presupuestal a Sinaloa y por la dudosa forma en que se administran los recursos públicos dentro de la Secretaría de Hacienda, lo que se contrapone con los mítines públicos multitudinarios que casi a diario realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador en los que reparte apoyos con recursos públicos.

Audomar Ahumada Quintero, presidente estatal del PRD, criticó además que esa entrega de apoyos se haga a título personal y partidario, discrecional e irresponsablemente, lo cual sugiere irremediablemente violaciones a la ley.

En lo que se refiere a los recortes presupuestales a Sinaloa, citó las declaraciones del secretario estatal de Administración y Finanzas, Carlos Ortega, quien había dicho que en lo que va del año han dejado de llegar a las arcas estatales más de 9 mil millones de pesos y que la Federación ya debió haber enviado.

“Un panorama complicado se ve venir para las actividades económicas y sociales”, advirtió, y preguntó que pasará con la inversión pública estatal en infraestructura, educación, producción de alimentos, programas sociales y demás actividades económicas.

Incluso advirtió que dentro de algunos meses habrá un problema más fuerte, cuando los ayuntamientos tengan que pagar vacaciones y aguinaldos, además de la nómina de diciembre, para lo cual siempre requieren de ser rescatados por el Gobierno del Estado, el cual ahora no podrá rescatarlos por la insuficiencia financiera que ya arrastra.

Adicionalmente a lo anterior, Audómar Ahumada calificó como de muy preocupante la renuncia del secretario federal de Hacienda, Carlos Urzua, ya que en su carta de dimisión se corrobora lo que se le había venido criticando al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es muy preocupante lo dicho por Urzúa. A todos los perredistas no nos alegra lo que está pasando, nos preocupa. Ojalá que este aviso sea tomado en cuenta y podamos ver en los próximos días un cambio, si no de rumbo, sí de contenido y de decisiones mejor sustentadas y más dirigidas, y ya no ocurrencias de Andrés Manuel López Obrador, que él solo cree en sus ideas o en la información de sus asesores”.

Lo que se desea y se pide, dijo, es que haya un cambio en lo financiero para Sinaloa y que en lo general se afinen las políticas públicas federales, pues finalmente si le va mal al presidente le va mal a todo el país.