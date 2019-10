Eliminar examen de admisión es una violación a la autonomía: Guerra Liera

Sinaloa.- Ante la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de eliminar los exámenes de admisión para el nivel superior, el rector Juan Eulogio Guerra Liera dijo que eso significaría una violación para la autonomía, ya que con base a la construcción, las universidades tienen su autonomía, por lo que se tiene mecanismos para garantizar el ingreso y egreso de los jóvenes.

“Esa es una decisión autónoma de las instituciones y bueno en otro plano el no hacer examen de admisión, significaría no tener un diagnóstico, no conocer las áreas de oportunidad, inclusive el papel, lo dicen que ser doctor no te quita lo ignorante y el papel no te garantiza que seas alguien”.

Aseguró se han presentado casos de personas que tienen su certificado de bachillerato; sin embargo, no reúnen los requisitos para estudiar licenciatura, por lo que es una decisión que tienen que tomar las instituciones.