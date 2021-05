Elizabeth Montoya se compromete a regresar los beneficios a los policías de Culiacán 

Sinaloa.- Llegando a la presidencia va a reforzar y a actualizar el bando de policía y gobierno así como también les brindará todo el apoyo a los policías, dijo Elizabeth Montoya Valdez candidata a la alcaldía de Culiacán por Movimiento Ciudadano.

A la candidata se le hace injusto que a los agentes municipales les hayan quitado los beneficios, los cuales le serán regresados si ella gana la presidencia, explicó.

“Tenemos que estimular a los agentes, ellos tienen que tener el equipamiento, en ningún momento les debieron quitar los apoyos, es indignante para ellos, es un retroceso. Con nosotros tienen el compromiso de que se les va a brindar el equipamiento para que hagan bien su trabajo y bajen los robos de vehículos, casa habitación y comercio”, detalló.

Reprochó que no les hayan regresado el “moche”, de la jubilación que les quitaron por parte del Ayuntamiento, lo cual no tiene razón de ser, en el caso de los policías y otros temas, detalló que el alcalde con licencia Jesús Estrada Ferreiro no tiene palabra.

Los agentes hacen su mejor esfuerzo, ponen en riesgo sus vidas para proteger a la población por lo que es insultante el aumento que la administración de Jesús Estrada Ferreiro les dio, ya que fue menos del 2 por ciento, en su caso aseguró que les dignificará el salario.

Elizabeth Montoya también aseguró que trabajará para que los ciudadanos tengan mejores servicio públicos porque en la actualidad muchos están muy mal.

Reprochó que en la actualidad se esté obligando a los trabajadores del Ayuntamiento a asistir a eventos políticos de los candidatos de la alianza Va por Sinaloa y de Morena por lo que pide al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa tomar cartas en este asunto.