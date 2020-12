Élmer Mendoza recibe el Premio Negra y Criminal en el Festival Tenerife Noir, de España

España.- El escritor sinaloense Élmer Mendoza, recibió hoy de manera virtual el Premio Negra y Criminal, que es entregado en el Festival Tenerife Noir, de España, el cual fue entregado de manera simbólica por Javier Hernández Velázquez, director de la sección literaria del Festival de Tenerife.

Durante la ceremonia de entrega el autor manifestó que, gran parte de lo que escribe

está alimentada por "lo que ocurre en mi ciudad y por lo que ocurre en mi país, entonces creo que hay una mezcla".

Elmer Mendoza compartió que estaba emocionada por haber recibido dicho galardón debido a que, ha recibido pocas distinciones a lo largo de su carrera, "realmente no he recibido muchos premios en mi vida, no competí mucho, traía otras cosas en la cabeza con lo que quería y quiero hacer, y entonces como que no te preparas para participar, a que mi obra reciba reconocimientos como este que en primer lugar me sorprende pero me gusta mucho, porque también esa es una manera de cerrar círculos, y que venga de ustedes más".

Por último, el sinaloense agregó que cuando tenga la oportunidad irá a Tenerife para disfrutar del lugar, y agradeció a los organizadores del evento por el galardón entregado.