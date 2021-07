Emilio, el culichi que puso en alto a Sinaloa en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Rusia

Sinaloa.- La Olimpiada Internacional de Matemáticas en Rusia se llevó a cabo del 14 al 24 de julio y la medalla de bronce la obtuvo el orgulloso culichi Carlos Emilio Ramos Aguilar.

Con tan sólo 18 años de edad ha participado en dos ocasiones en la Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria, una vez en la rama de educación básica, además de cuatro veces en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.

Son dos medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce las que están entre los logros que ha acumulado en su corta carrera, esta última obtenida este mes en la edición 61 de la Olimpiada Internacional de Matemáticas con sede en Rusia llevada a cabo de manera virtual por cuestiones de pandemia.

Sus inicios en el mundo de las matemáticas fueron desde la primaria, cuando él y las personas a su alrededor se percataron de la facilidad que tenía para resolver todo lo relacionado con la materia, siempre destacando en los mejores promedios.

Sin embargo, fue hasta que en sexto de primaria un docente lo invitó al concurso de la zona escolar.

A partir de ahí comenzó con entrenamientos más serios acompañado de alumnos con experiencia en concursos, así fue como llegó a su primer nacional en el año 2016 ganando medalla de plata.

Desde ese logro Emilio no paró de prepararse incluso participando en concursos de manera extraoficial porque sus aproximadamente 12 años de edad no entraban en los requisitos.

Sus procesos de preparación nunca paran, los 365 días del año, ya que, los académicos involucrados en este ámbito necesitan practicar de manera constante, sin embargo, esto se intensifica cuando se acercan los concursos, con entrenamientos diarios de hasta 9 horas con exámenes selectivos cada dos días con una duración de 4 horas y media cada uno.

Para su último logro internacional Emilio se preparó desde mucho tiempo atrás porque los procesos de selección iniciaron en febrero de 2020.

A pesar de la disciplina, tiempo y dificultad, jamás ha pensado en abandonar esta actividad. "He tenido que sacrificar algunas actividades que hacen los jóvenes de mi edad pero no sufro por eso, decidí cambiarlas por esto y sumarlas, porque aún así me divierto con mis amigos" señaló.

Emilio lamentó la situación actual de la pandemia en el mundo porque a raíz del confinamiento las experiencias que se acostumbran vivir en cada olimpiada se han disminuido, ya no hay convivencia ni aprendizaje transmitido entre los concursantes, además tampoco ha tenido la oportunidad de conocer distintos estados o países.

Sus padres son su mayor apoyo, además de todos los docentes y entrenadores que lo rodean. Como mensaje, exhortó a todos los jóvenes a disfrutar las matemáticas, buscando siempre su lado más bonito, ya que, la experiencia que esta les puede brindar es única.

