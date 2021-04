Empieza mal su campaña Estrada Ferreiro por la reelección de Culiacán, señalan comerciantes

Sinaloa.- Empieza muy mal la campaña el alcalde con licencia de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro al agredir como es su costumbre a los sectores sociales, en este caso a los comerciantes y medios de comunicación, advirtió Óscar Sánchez Beltrán.

El presidente de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán ULCC y presentante de la Alianza de Sectores Comerciales y Productivos ASCP señaló que esto demuestra su intolerancia hacia la crítica de la sociedad sobre su gobierno.

“Estrada Ferreiro debe entender que existen voces que contrastan con la suya y que no están de acuerdo con sus acciones de gobierno”, explicó “los medios de comunicación no están para aplaudir, sino para ser la voz de quienes no la tienen y se han sentido dañados por su administración”.

Sánchez Beltrán dijo que esta actitud de Estrada no es nueva, mientras que Rocha Moya, candidato a gobernador, logró mantener la cordura en los eventos como es su estilo.

“El enuevo candidato a reelegirse a la alcaldía no debe de estar pidiendo campañas limpias si él empieza a tirar lodo por todas partes”, añadió.

El también representante de la Alianza de Sectores Comerciales y Productivos ASCP pidió al candidato de Morena a la alcaldía de Culiacán respete a la sociedad y cambie su discurso por propuestas reales y de gran envergadura.