Empleados del Ayuntamiento de Culiacán critican descuento de sueldo

Sinaloa.- Como una medida autoritaria ve Óscar Loza Ochoa el que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro les vaya a descontar a los trabajadores que menos tienen para comprar despensas.

Luego de que la Comisión de la Defensa de Derechos Humanos de Sinalo le hiciera el exhorto a seguir el ejemplo de otros ayuntamientos entre ellos Navolato y Salvador Alvarado de que los funcionarios de primer nivel y el cabildo aportarán algo de sus recursos para la compra de despensas.

Dijo que esperaba que el primer edil de Culiacán hiciera una reingeniería del presupuesto y ahorrara en algunas áreas, y que solicitara el apoyo de los funcionarios de primer nivel pero que no le quitará a los trabajadores que no tienen porque hay muchos en el Ayuntamiento de Culiacán que ganan muy poco.

Además dijo que este acuerdo se debió haber tomado tras una asamblea porque el líder sindical no puede decir a una medida como esta sin consultar a los trabajadores.

El abogado dijo tener información de que no hay un buen manejo en lo que respecta al combustible y que allí es un área de oportunidad para ahorrar.

Una trabajadora del Ayuntamiento de Culiacán, dijo que el alcalde debió tomar un acuerdo con ellos para descontarles para la despensa.

Reprochó el porque no dice a los funcionarios de primer nivel que les descontara el jugoso incremento de sueldo que les hizo hace algunas semanas para las despensas. Indico que el alcalde no sabe las necesidades de los trabajadores y que es obvio que no van a ir para que les regresen lo descontado porque los van a señalar.

A través de un oficio el alcalde de Culiacán anunció a los trabajadores que perciban un salario mensual de 9 mil pesos que les descontará 150 pesos a los sindicalizados y 200 pesos al eventual para la compra de despensas las cuales entregará a las familias más vulnerables.

A policías municipales también les descuentan sueldo

Pese a que elementos de la Policia Municipal están brindando su apoyo en los filtros sanitarios en la ciudad donde tienen contacto con gran número de ciudadanos, exponiendose al contagio de Covid-19, los agentes expusieron de manera anónima que Ayuntamiento sugirió descontarle cierta cantidad de dinero para que esta cantidades sean usadas para beneficiar a la población por la contingencia sanitaria como la entrega de despensas.

Los oficiales se dicen molestos porqué estas medidas se tomaron sin su concentimientos, y ademas del sueldo apenas les alcanza para estar llevando el sustento a sus familias en esta época la cual ellos consideran de crisis.

Ante esto comentan que el presidente Estrada Ferreriro debería de ver más por ellos porque están haciendo su maximo esfuerzo por velar por la seguridad de la población en una doble tarea, la seguridad, y contribuir en que los ciudadanos acaten las medidas sanitarias.