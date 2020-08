Empleados del STASAC realizarán protesta contra malos del alcalde de Culiacán

Sinaloa.- Los trabajadores del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac) ya están cansados del maltrato recibido por la Administración de Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán, y van a exigir que cesen los atropellos y las vejaciones, advirtió Julio Duarte Apan.

El secretario general de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento, explicó que tras una reunión sostenida ayer, se acordó realizar una protesta este día para exigir al alcalde y sus funcionarios respeto a sus derechos laborales y el pago de prestaciones que tienen retrasadas.

La cita es a las 14:00 horas en el parque Revolución y de allí partirán al Ayuntamiento. Los trabajadores que salgan de sus funciones después de ese horario se podrán ir integrando.

Señaló que se tomarán todas la medidas preventivas para evitar contagios de COVID-19. Se usará cubrebocas y se contará con gel antibacterial. Además se tendrá el apoyo de médicos.

Pierden prestaciones

De acuerdo a Duarte Apan, son muchos los trabajadores que desconocen que la pasada dirigencia sindical, en contubernio con esta Administración municipal, quitaron varias prestaciones del contrato colectivo, y cuando se enteren, la molestia será mayor.

Aseguró que las prestaciones y los derechos están siendo pisoteados, situación que ya no se va a permitir. Explicó que, para lo que les conviene, las autoridades del Ayuntamiento aplican con todo rigor las cláusulas del contrato colectivo, pero en lo que beneficia a los trabajadores, salen con que no hay dinero, o bien, que es una prestación que ya no se les dará porque son privilegios.

Más inconformidades

Además de la protesta de los trabajadores sindicalizados, también se realizará la de los vendedores ambulantes, quienes denuncian incumplimiento en los acuerdos. Esta Administración municipal ha tenido muchas protestas, y de acuerdo a los inconformes, es por la mala actitud de algunos funcionarios, entre ellos el alcalde.