Empresarios de Sinaloa piden resolver problema de fondo por plástico

Sinaloa.- Después de la aprobación de la reforma a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, que obliga a erradicar paulatinamente el uso de algunos productos de plástico y unicel en Sinaloa, empresarios llaman a las autoridades a que se erradique el problema de la basura de fondo.

La presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Edna Fong Payán, en compañía de algunos empresarios, emitió un comunicado público a los legisladores para no aprobar el dictamen en el Congreso del Estado.

Llamó a los Gobiernos estatal y municipal a resolver el problema de la basura desde fondo, ya que al no contarse con un proceso de separación de plástico, no sirve de nada la aprobación de la ley antiplástico, misma que afectará a la industria.

Falta cultura

La presidenta de Coparmex resaltó que actualmente no se cuenta con la cultura ambiental en el estado, lo que no traerá avances en el combate a la contaminación ambiental si no se aplican medidas desde Gobierno.

“Es una correspondencia que tenemos que pedir a Gobierno, el revisar desde origen el tema del ciclo del reciclado, que de origen venga la separación de basura para que sea mucho más fácil para los recolectores, o para cualquier otra persona que quiera hacer reciclado, ya recolectar la basura”, opinó la titular de Coparmex.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones destacó la colocación de contenedores para la separación de basura, ya que en otros estados es lo que se está aplicando y funcionando, pues la educación ambiental no se tiene en Sinaloa y no se podrá manejar la economía circular, que además no se menciona en la ley aprobada para eliminar los plásticos, misma que, explicó, consta de que con la basura se genere otro tipo de industria, que se transforme el plástico como materia prima y se utilice en otras cosas funcionales.

“Aquí no es tanto lo que tires, sino que lo tires y que no está separada la basura. Reafirmar que los empresarios siempre hemos estado pendientes y vamos mucho con esta reforma de educación ambiental; sin embargo, vemos que esta ley no cumple con esa función al final del día”, reiteró Fong Payán.

Por lo que, a su parecer, a la ley antiplástico le falta la corresponsabilidad de Gobierno estatal con la separación de basura desde los hogares.