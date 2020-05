Empresarios en Culiacán piden reactivación inmediata

Sinaloa.- Después del comportamiento del número de contagios de coronavirus en Sinaloa, la preocupación de los empresarios va en aumento, ya que al tener posibilidades de una próxima reapertura hace algunos días, el incremento en casos, sube la posibilidad de una ampliación del confinamiento.

Edna Fong, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó al gobierno a una reapertura inmediata de empresas, esto pues después de casi dos meses con las cortinas abajo, es imposible para los negocios una ampliación de la cuarentena.

De esta forma destacó que dentro de las reuniones que se han realizado con el gobierno del estado semanalmente, no se les ha expuesto una fecha clara para reanudar actividades, además se continúa sin apoyo para poder costear los gastos que no han parado, sin olvidar lo burocráticos y tardíos créditos a los que aún no se puede acceder.

Respecto al problema opinó que la sociedad tiene que acostumbrarse a convivir con el virus, ya que trata de un conflicto sanitario que no se irá en poco tiempo, por lo que con las medidas necesarias se puede evitar la propagación, y teniendo la economía funcionando.

Por otra parte recordó que la secretaria de salud habla de que más del 70 por cierto de la población será contagiada de covid-19, y hasta el momento las cifras revelan poco menos del 3 por cierto de la población, por lo que ven lejana la reapertura si se toma en cuenta la continuidad de infectados.

