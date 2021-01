Empresarios en Sinaloa ven bien medidas anti Covid-19

Sinaloa.- No debe ser mal visto lo que hace el municipio por evitar la propagación de contagios por Covid-19, expresó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Culiacán, Francisco Álvarez Aguilar, y agregó que en estos momentos se vive la curva crítica de la pandemia, por lo que no debe ser tomado a la ligera por la sociedad en general.

El representante de Canacintra hizo un exhorto a la población y a todo el sector empresarial e industrial, a no relajarse ante las medidas de prevención, a redoblar dicha disposición de prevención.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“El virus está más fuerte, entonces quienes no lo entendamos vamos a sufrir pérdidas. Es el momento de redoblar las medidas, para que la gente lo entienda, lo comprenda. Yo creo que lo va a comprender a quien le haya fallecido alguien cercano, un hermano, un hijo. No se sabe, este virus es muy agresivo”.

Protocolos

Francisco Álvarez lamentó que en distintos comercios, negocios y restaurantes no se estén llevando a cabo los protocolos de prevención, es por ello que indicó la importancia de reforzar las medidas de precaución y, sobre todo, a que el esfuerzo es de todos, no solamente de Gobierno.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias hoy 21 de Enero sobre Covid-19

Contagios

“No cuidamos la sana distancia, vemos en el a Centro gente sin cubrebocas, bajamos un poquito la guardia, no estamos usando las caretas de seguridad. El virus viene ya mutado, es agresivo, es triste que la gente no entienda, ya traemos 98 contagios al día más los que no se registran”, concluyó.