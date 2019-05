Empresarios sin debatir iniciativa de estacionamientos en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- En relación a la postura de rechazo del sector empresarial ante la nueva ley de para regular los estacionamientos, el diputado del Morena, Pedro Lobo dio respuesta a los señalamientos y aseguró que, los empresarios nunca se han acercado a debatir sobre su propuesta ya presentada en el Congreso local.

Agregó que, los dueños de estacionamientos se siguen justificando de forma inválida, para no afectar sus ganancias económicas que además, son ilegales puesto que en su mayoría, no cumplen con los lineamientos ya existentes, como contar con los cajones necesarios para la demanda clientelar y asegurar condiciones de seguridad a los usuarios.

Villegas Lobo, aseguró que, él está abierto a todo dialogo con el sector empresarial pero que también, defenderá lo que la ciudadanía exige.

“No les conviene y yo estoy en la postura de lo que los ciudadanos exigen que no se cobre nada de estacionamiento y el 98 por ciento dice que no al cobro, el que exista una conversación son los empresarios estoy abierto pero se me hacen un poco dolosas sus afirmaciones”, mencionó.