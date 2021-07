Empresarios taurinos piden respeto a sus derechos y tradiciones en el foro del Congreso de Sinaloa

Sinaloa.- Empresarios de la fiesta brava de México se pronunciaron a favor de que en Sinaloa se sigan realizando las corridas de toros y exigieron el respeto a sus derechos, como actividad cultural con antigüedad de 500 años y que forma parte de la tradición del país, y demandaron la consideración de las fuentes de trabajo de las personas que se dedican a esta actividad que han sido afectadas por la pandemia.

El presidente del Consejo Ejecutivo de Tauromaquia Mexicana, Manuel Sescosse Varela, dijo que como representante de este movimiento a favor de la fiesta brava con presencia en 22 estados, dijo que se deben de tomar en consideración los derechos de todos y que aplica la frase “prohibido prohibir” que hace respetar la libertad religiosa, sexual, de tránsito y demás, ante una realidad de que la fiesta taurina es muy importante en Mazatlán durante el Carnaval y demás fiestas locales.

Se refirió a las observaciones realizadas por el gobernador al decreto 581 y coincide en la existencia de inequidad en la Ley de Protección a los Animales, que los votado por los legisladores “está faltando” en estas normas.

“Los problemas que tiene esta sociedad, no me refiero solamente a Sinaloa, sino a todo el país, la relatividad de permitir que haya este tipo de eventos comparado con el problemón que hay en la seguridad en este estado y todo el país, me parece irrelevante y creo que nos debemos de ocupar de lo fundamental que proveer seguridad a los ciudadanos, de a deveras y que se pone en peligro a los ciudadanos inocentes”, externó el empresario taurino.

Consideró que este foro convocado por el Congreso del Estado, se debió haber realizado antes de aprobar la Ley de Protección a los Animales, que se hubieran escuchado la demanda de respeto de los derechos de las personas que se dedican a la fiesta brava.

Se refirió a las y los defensores de animales, y consideró que es un error señalar culpables y lo único que se discute son los fundamentos de esta ley, pero recordó que en el estado una fuerte actividad de pesca, cacería y una serie de actividades, que “declarar inhumano, sino le gusta, grupúsculos, intereses, no es correcto en el trato a mexicanos, que debemos de tener respeto a cada quien lo que le parezca”.

Diálogo

En su intervención, José Saborit, director de Tauromaquia Mexicana se refirió a que hay un gran negocio tras la humanización de las mascotas, pero este sector no está en contra de los animales ni de las leyes de bienestar, y se pronunció por establecer el diálogo sin insultos, fanatismo y radicalismo, para llegar a un entendimiento, que el espectáculo taurino es una tradición que lleva más de 500 años.

