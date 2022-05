Empresarios y ciudadanos de Culiacán pusieron los espectaculares de apoyo a Estrada Ferreiro 

Culiacán, Sinaloa.- Sin revelar nombres, empresarios y ciudadanos de Culiacán son las personas que colocaron los cuatro espectaculares a su favor, que no fueron instalaron a la "brava", no se pagaron con recursos públicos y debieron haber tramitado el permiso, de lo contrario, serán bajados, afirmó el alcalde Jesús Estrada Ferreiro.

Precisó que el permiso salió del Ayuntamiento y no de su persona, y si lo autorizaron, debe estar bajo la premisa de que no es un lugar prohibido y que pague derecho correspondiente.

"No sé cuántos sean, sé que son empresarios y personas de Culiacán, porque me pidieron a mí la opinión, y dije que mientras no pongan nada en contra del gobernador, de los diputados y funcionarios, ustedes saben", comentó que les dijo el presidente municipal.

Insistió que él no da permisos, y tampoco van a incurrir en colocarlos en lugares prohibidos, porque "hacemos eso y quitamos los que están irregulares para poner orden y hacerlo también; entonces, como que no se ve mucha congruencia, pero en este caso son nuestros", agregó.

Leer más: ¡Atención papás! Abren plataforma Alumno Digital para cargar documentos para ciclo 2022-2023 en Sinaloa

"No se pagaron con recursos públicos y cada uno los pagó y es su responsabilidad, y hay un formato igual, porque un grupo de personas están abocadas a este tipo de apoyo, como las firmas que están recabando", concluyó el alcalde.