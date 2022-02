Empresas reprueban políticas de gobierno federal y estatal de Sinaloa

Sinaloa.- Desesperanza y dudas de salir adelante en el corto plazo, reflejaron las respuestas que los empresarios dieron en la encuesta empresarial más reciente de Debate aplicada en Culiacán, Ahome y Mazatlán.

Los embates de la pandemia también dejan en claro que los dueños de micro, pequeñas y medianas empresas tienen descontento hacia las políticas públicas locales y federales. Reprobaron las políticas económicas aplicadas por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la pandemia, y del gobierno estatal de Rubén Rocha Moya.

Los tres analistas que apoyaron en la interpretación de esta encuesta —Rajid Roberto Luna Cruz, economista y educador financiero; Aarón Sánchez, economista, columnista y académico, y César Miguel Valenzuela, economista investigador y catedrático universitario— señalan que los empresarios hicieron lo posible para sostenerse durante la contracción económica de la pandemia y que es urgente que los gobiernos gestionen verdaderas formas de levantar este ramo económico.

Empresarios no se sienten apoyados

Muchas de las oportunidades que llegan a tener los empresarios para su desarrollo provienen de las políticas públicas. Para referenciar su sentir respecto a las políticas económicas actuales que se implementan por el gobierno federal, se les preguntó cómo calificaban al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en ese sentido (pregunta 9). Los resultados no fueron favorables, ya que, de una puntuación del 1 al 10, las políticas de AMLO obtuvieron una calificación promedio de 5.07 en este renglón.

Metodología: el objetivo del estudio fue obtener información referida a las expectativas empresariales al año 2022. a través de entrevistas a distancia a los micros, pequeños, medianos y grandes empresarios urbanos en los municipios de Culiacán, Ahome y Mazatlán mediante mailing y aplicaciones de mensajería instantánea, con un total de 157 cuestionarios, para un nivel de confianza de 95 % y un margen de error +/-7 (0.07). la encuesta se aplicó del 23 al 30 de diciembre de 2021. coordinador: Ángel Partida.

Al analizar por municipio la opinión hacia el gobierno federal, se obtuvo que la calificación más baja la otorgó Ahome, con 5.04 puntos; Culiacán lo calificó con 5.06 puntos, y Mazatlán, con 5.10, la mejor calificación de las tres.

Los economistas entrevistados para este artículo coinciden en que estas calificaciones reprobatorias dejan en claro que los empresarios no se sintieron apoyados con las acciones tomadas por el gobierno federal durante la pandemia, durante la cual se dio solamente un apoyo de 25 mil pesos a las mipymes que reunieran los requisitos.

Debate también indagó la calificación que se le da al gobierno local para el criterio de políticas públicas (pregunta 10), y en lo general se obtuvo una calificación más baja que para el gobierno federal, ya que el gobierno de Rubén Rocha Moya obtuvo una calificación de 4.57 de 10.

Para el gobierno local, la mejor calificación la dio Ahome ligeramente, con 4.71 puntos; Mazatlán, segundo con 4.55 puntos, y Culiacán otorgó una calificación promedio de 4.46 entre sus participantes.

Respecto a estas respuestas, el economista César Valenzuela opina que el gobernador Rubén Rocha, sin deberla ni temerla, salió mal evaluado, y que esa evaluación se puede ver en dos sentidos: por una parte, que le están acreditando la opinión que tienen los empresarios de la política nacional, y, por otro lado, que le están acreditando la política económica del sexenio estatal anterior, porque este gobernador apenas llevaba algunas semanas de gobierno al momento de la aplicación de la encuesta; aun así, estas respuestas al economista le merecen preocupación, pues, en conjunto con la respuesta del gobierno federal, dicha reprobación a las administraciones puede significar que “los encuestados reflejan cierto nivel de desesperación, y por ello resulta urgente que se intervenga al respecto”.

Este estudio se aplicó del 23 al 30 de diciembre de 2021 a 157 empresarios de tres ciudades sinaloenses. Mientras que Rocha asumió la gubernatura el 1 de noviembre.

En este tenor está la interpretación de Rajid Luna, ya que a él le parece que las políticas económicas, tanto federales como locales, no han sido satisfactorias o de apoyo para el sector empresarial sinaloense y, por tanto, les reprueban. Observa lo mismo Aarón Sánchez, y, por su parte, comentó: “Es urgente que, en el ámbito gubernamental y también en el espacio legislativo, se otorgue mayor prioridad al diseño de instrumentos para la reactivación económica”, ya que como estos no se tienen, los empresarios no perciben que se esté haciendo algo para que la situación se estabilice.

Tomaron medidas lamentables

La generación o mantenimiento de empleos es uno de los indicadores de estado económico regional más fehacientes, de acuerdo con el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa. En la encuesta de Debate se indagó si por las afectaciones en la pandemia los empresarios despidieron personal (pregunta 12).

En promedio, las tres ciudades respondieron lo siguiente: “1-2 empleados” el 38 por ciento, siendo esta la respuesta mayoritaria; en segundo lugar, estuvieron quienes despidieron de “3 a 6 empleados”; la opción de haber despedido a “11 o más empleados” fue considerada por el 15 por ciento del total de empresarios participantes y de “7 a 10 empleados” el 14 por ciento.

Para Rajid Luna, esto es un indicador de lo dura que fue la situación para los empresarios, pues si bien la mayoría de las respuestas se situó en quienes despidieron de uno a dos empleados, en realidad, y lamentablemente, todos los empresarios se vieron en la necesidad de prescindir de empleados para salir adelante por falta de solvencia y apoyos.

Las limitaciones económicas

Lo anterior se refleja en lo siguiente: se les preguntó a los empresarios qué factores podrían haber limitado el desarrollo de la empresa durante el tercer año de gestión federal (pregunta 11). La respuesta más contestada por los participantes en el estudio fue que se les limitaba por la “legislación tributaria”, con el 30 por ciento; las “regulaciones excesivas” y “los trámites de gobierno locales y regionales” se llevaron cada una el 20 por ciento. “Normas poco claras” y “legislación laboral”, se tomaron en cuenta por un 10 por ciento cada opción, y “ninguna” y “otra”, sumaron juntas el otro 10 por ciento de las elecciones.

Para Rajid Luna, aquellas opciones que tienen que ver con la implementación de reglamentación fiscal y tributaria burocrática, que unidas hacen una mayoría del 70 por ciento, por tanto, este sería un impedimento muy importante para su desarrollo “todo recae en que el gobierno es el que limita el desarrollo, es decir, que cobra muchos impuestos o que tiene una burocracia tal que les impide crecer”, comentó Luna.

En esto coincidió también Valenzuela, quien observa que las opiniones mayoritarias están “entre lo que es la legislación tributaria, que quiere decir la legislación de nuevos impuestos, la miscelánea fiscal y lo que son los trámites con gobiernos locales y regionales, que es lo que se lleva la mitad del porcentaje”.

En este sentido, Sánchez propone: “la agenda política debe poner en el centro de su atención la creación de mejores condiciones para que las micro y pequeñas empresas recuperen su nivel de operaciones, de tal manera que puedan garantizar el sostenimiento de los empleos y salarios”, es decir, si se perciben trabas, no solo administrativas, el gobierno debe poner de su parte para permitir que los empresarios avancen.

Algunos necesitaron préstamos

La pregunta siete rescata si los empresarios tuvieron necesidades económicas durante la pandemia, al preguntarles si fue necesario que solicitaran algún tipo de préstamo. Sorprendentemente, la respuesta global promedio fue que “no lo hicieron”, con el 54 por ciento, sin embargo, no son respuestas muy dispares de acuerdo con los analistas, ya que distan de solo 8 puntos porcentuales, pues dijeron que “sí” en 46 de cada cien participaciones.

Al desglosarse las respuestas por municipio, estas continúan muy similares unas de otras, manteniendo Culiacán una proporción de 50/50 entre “sí” y “no”; en Ahome, el 55 por ciento dijo que “no” y el resto que “sí lo necesitó”; por su parte del total de participantes en Mazatlán, el 46 por ciento mencionó que “no” y el 54 por ciento que “sí”.

Al porcentaje que respondió que sí había solicitado algún tipo de préstamos se le preguntó si le fue otorgado (pregunta 8). Aquí las respuestas se dividieron: entre los que “sí se les dio” y “no saben si sí se les dio”, la respuesta se equiparó con el 36 por ciento cada uno, pero el 27 por ciento dijo que “no se les había dado”.

En todos los casos, la respuesta de que no les habían otorgado un crédito económico fue del 30 por ciento o menos. Para Rajid Luna, fue interesante y otorga información, ya que considera que muy posiblemente no se les otorgó el crédito a los empresarios que no reunieron los requisitos para ello, como bien puede ser tener una estabilidad financiera o un patrimonio con qué avalar su préstamo, caso contrario ocurriría con quienes sí tuvieron posibilidades de recibirlo.

De hecho, diversos economistas han estado recomendando durante esta pandemia, de preferencia, evitar los créditos o saldarlos cuanto antes, por el incremento de las tasas de interés.

Confirman necesitar apoyo

También se les solicitó comunicar si consideraban necesitar estímulos económicos por parte de los gobiernos estatal y federal (pregunta 13), que “sí los necesitaban” fue una respuesta rotunda de parte del 85 por ciento de los participantes, que “no los necesitaba” y que “no sabe o no lo considera” el 8 por ciento cada una.

El economista y educador financiero Rajid Luna ve algo revelador en esta respuesta: “la inmensa mayoría contesta que sí, pero esta es una clase de preguntas de las que se esperaría que todo mundo respondiera que sí, es decir, como para que un 100 por ciento respondiera que sí”, entonces, para él, la gente que dice que no lo requirió pueden ser empresarios que no están de acuerdo con las políticas de los gobiernos local y federal, y por tanto son quienes pueden llegar a decir que de Rocha o de AMLO no quieren nada, “entonces estos que contestan que no considerarían estímulos, es tanto su desagrado hacia estos personajes que optan por decir no”, sentenció.

Hay desesperanza y oportunidades

Los tres economistas consideran que las respuestas evidencian el pesimismo que tienen los empresarios a que la situación mejore y que reflejan la necesidad urgente de apoyo.

En palabras del economista y columnista de Debate, Aarón Sánchez, “en el corto plazo, el empresario sinaloense no veía esperanza de una posible recuperación económica”.

Codesin hizo la siguiente observación, recientemente, que la crisis de covid-19 representa una oportunidad para “la consolidación de un modelo de desarrollo basado en la diversificación productiva y en sectores económicos que agreguen alto valor”, por tanto, de acuerdo con los economistas entrevistados por Debate, para apoyar a los sectores empresariales, en el corto, mediano y largo plazo, los gobiernos deberán generar compromisos económicos a fin de desarrollar más oportunidades en el mundo laboral, ya que los empresarios son un sector esencial en el desarrollo económico regional y, por tanto, también es importante que se les apoye.

Los Datos

El turismo bajó

El turismo, actividad de alta

importancia en la economía sinaloense, decayó al inicio de la pandemia, sobre todo en los primeros cuatro meses de la crisis sanitaria (Codesin, 2021).

Sector favorecido

Sinaloa no resintió la caída de sus exportaciones durante el primer año de pandemia, pues son mayoritariamente de alimentos, pero las exportaciones de manufacturas sí registraron una ligera reducción (Codesin, 2020).