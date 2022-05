Empresas tienen complicaciones para pagar utilidades

Culiacán, Sinaloa.- Hasta el 31 de mayo tienen las empresas para cumplir con el pago de utilidades, sin embargo, se mantienen con dificultades para la entrega de esta prestación, lamentó Eduardo Torres Gutiérrez, presidente del colegio de contadores públicos de Culiacán.

Explicó que a pesar de la recuperación económica que se está dando, las unidades económicas aún no se regularizan en la captación de recursos posterior a los efectos de la pandemia, lo que está causando problemas para el cumplimiento de esta obligación.

"Aquí va tener que ver el empresario porque no esta fácil, vamos saliendo de una pandemia, a la nueva normalidad y apenas están empezando a agarrar vuelo las empresas, los comercios, todo esperemos que no haya ningún problema, que no haya ningún reclamo, o que sean los mínimos reclamos que se hagan por los trabajadores por el no pago de la PTU", reiteró.

Te recomendamos leer:

En cuanto a las fechas explicó que el próximo 31 de mayo vence el plazo de las personas morales y para el 30 de junio para personas físicas, que también son empresas.