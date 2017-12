Empujones en hospital del ISSSTE por falta de citas

Culiacán, Sinaloa.- Más de cinco horas tienen que esperar los derechohabientes del Issste para agendar una cita en el Hospital Regional, que incluso en ocasiones no llega por falta de espacio.

Para tratar de conseguirlo, los pacientes llegan desde las 03:00 horas, hacen filas y desde las primeras horas del día comienza el desorden.

Desde hace aproximadamente un año, la señora Verónica López fue intervenida quirúrgicamente de una de sus piernas y no ha recibido rehabilitación del personal del Issste, pues le dijeron que hasta el 2018 se reactivarán las citas. Revelaron que los tiempos que tienen que esperar entre una cita y otra es un lapso de aproximadamente tres meses, ya que el personal solo les argumenta que no tienen espacio.

Retraso

Al visitar el lugar se constató que las largas horas de espera para conseguir una cita se debe a que solo una persona se encuentra en el mostrador en la agenda de las citas, además de que lo hace de forma manual.

Foto: Cortesía

El problema no solo gira en torno al área de programación de citas, sino también en la farmacia, en donde los derechohabientes indicaron que no cuentan con el surtido de medicamentos suficiente para atender las demandas.

Ante ello, la señora Verónica López detalló que no les advierten desde un inicio que la cartilla debe contar un sello de vigencia, y por este detalle después de esperar horas no puede ser atendida.

“La mayoría de las personas que estamos en busca de una cita somos de la tercera edad, y para que nos pongan la supuesta vigencia tenemos que subir muchos escalones y no podemos”, señaló Guadalupe Rojas.

Atención

Las personas indicaron que las mañanas se vuelven un caos, pues en la búsqueda de una cita, el desorden llega cuando todas las personas quieren ser atendidas al mismo tiempo.

Esta situación afecta a los pacientes debido a que se ve retraso en sus respectivos tratamientos, lo cual tiene consecuencias en el desarrollo de su salud.

En medio de esta situación también hay personas que requieren ser canalizadas con especialista para una cirugía; sin embargo, la única respuesta que llega es que no hay espacios.

Ante ello, hicieron un llamado a las autoridades para que resuelvan esta situación.

