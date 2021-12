En 2021 el comercio de Culiacán tuvo la peor crisis de empleados: ULCC

Sinaloa.- Una de las peores crisis de falta de empleados permanentes y eventuales enfrentó el comercio en la ciudad de Culiacán durante el 2021, informó Óscar Sánchez Beltrán.

El Presidente de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán (ULCC) indicó que se tiene un déficit de 3 mil trabajadores para áreas generales sólo en el los primeros cuadros de la ciudad.

El líder de los comerciantes señaló que esta situación es inusual, y nunca la habían vivido en los recientes años.

“La convocatoria del empleo que se hizo en noviembre fracasó, ya que no se dio la asistencia de solicitantes”, expresó. Uno de los argumentos que están dando en esta situación, relató, es que la gente se está conformando con los recursos obtenidos por los subsidios o becas federales.

“En estos momentos los mismos dueños de los negocios y sus familias están laborando como empleados”, precisó “algunos otros han tenido que cerrar por días ante la falta de personal que quiera trabajar”.

Sánchez Beltrán comentó qué hay letreros de vacantes por todos lados y no hay quien quiera laborar. Los salarios se aumentaron y las prestaciones, argumentó, sin embargo no hay personas interesadas. Los estudiantes todos los años eran un factor de auxilio en fin de año para el comercio, pero ahora no se presentaron a pedir trabajo, añadió.

El representante de la ULCC refirió que se está presentando un fenómeno similar a Canadá y Estados Unidos, donde el sector económico no tiene empleados debido a que la población se conforma con los subsidios.