En Bacurimí, Culiacán, tienen más de una semana con mal servicio de la CFE

Culiacán, Sinaloa.-Días muy difíciles han pasando las familias que habitan en la entrada de la comisaría de Bacurimí, sindicatura de Culiacancito, municipio de Culiacán, en donde desde el lunes 3 de agosto se registró una falla en el transformador de energía eléctrica del poste número 4.

De acuerdo a una vecina afectada, escucharon un ruido muy fuerte y se fue la energía en varios domicilios. Reportaron el problema y fue personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y en unas viviendas se restableció el servicio, pero en otras no.

En donde sí volvieron a tener el servicio no se pudieron encender los aires acondicionados porque la electricidad no abastece. Los afectados tienen que usar abanicos, pero los mismos no mitigan las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días.

Cenona Zagaste Araujo, habitante de uno de los domicilios en donde no hay energía, explicó que creían que se había quemado el cableado, por lo que pidieron a un electricista revisar y les dijo que el problema era del transformador.

En donde no funcionan los aires es porque no se está pasando la energía 220 a las mufas. Tras esto, han estado llamando una y otra vez a la CFE y les contestan que van a ir en 48 horas, pero pasa el tiempo y nada.

CFE no acude a solucionar el abasto de energía eléctrica

En una de las llamadas, la operadora de la CFE explica que ya están enterados de la problemática y que se va a hacer cambio de transformador, pero que lo tuvieron que pedir porque no había.

De acuerdo a Zagaste Araujo, ya no soportan esta situación porque está haciendo demasiado calor y se la tiene que pasar afuera de la casa porque adentro es imposible. Lo más grave, dijo, es que hay algunas personas enfermas que deberían tener reposo, pero con el terrible calor no pueden.

El sábado pasado, recordó, fue una pesadilla para ellos porque fue cuando más calor han sentido. Por fortuna, en la calle por donde viven, varios de los habitantes son familia y en donde sí hay energía les han dado posada a los que no tienen.

Sin reportes al síndico sobre el problema con la energía eléctrica

El síndico Cristhian Pérez dijo desconocer que algunas familias de Bacurimí estuvieran batallando con la energía eléctrica. Aseguró que no le habían llegado reportes como este de ninguna otra localidad. Detalló que en días pasados, cuando se registró una lluvia y fuertes vientos en Culiacancito, hubo dos apagones, pero no duraron mucho tiempo.

Son muchas quejas de los culiacanenses contra la CFE, ya que en muchos sectores, cuando se registra viento fuerte o cae una aguacero, se va la electricidad, teniendo que soportar los afectados las altas temperaturas y estar con la preocupación de que se va a echar a perder el mandado.

Algunos ciudadanos aseguran que al llamar al número de reportes no les contestan. Cedros es uno de los sectores más afectados.