En Culiacán aumenta la apertura de negocios informales por la pandemia: Canaco

Sinaloa.- Con el incremento en desempleo por la pandemia, el sector comercial de Culiacán a detectado un incremento en la informalidad, ya que personas han decidido emprender negocios desde sus casas o en línea, sin pagar impuestos y con falta de protocolos de sanidad.

Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Culiacán, lamentó que aunado a las bajas ventas que el sector comercial de Sinaloa está teniendo, repunte la informalidad de negocios, mismos que tienen gastos operativos menores y además decrecen las ventas de los formales.

En torno a ello describió como un gran reto en la reactivación de actividades económicas en el estado, tener que lidiar con un nuevo mercado que cuenta con ciertas ventajas sobre los informales, que es el contar con gastos menores respecto a pago de compromisos fiscales.

“Esta creciendo el mercado en línea y eso también es un reto para las empresas porque está generando mucha informalidad, hay muchos negocios en las cocheras de las casas que no tienen supervisión de sanidad, salubridad, de salud, y le están quitando el mercado porque ellos no pagan impuestos, no tienen supervisión y no están inscritas”, reiteró.

Sobre esto recordó que actualmente las empresas formales están enfrentando a la problemática de falta de recursos para pago de impuestos, renta, personal capacitado y otras exigencias más que se anexaron con la contingencia sanitaria como lo son los protocolos de salud obligatorios para poder funcionar sin problemáticas con las autoridades de inspección.

En torno al conflicto, realizó un llamado a las autoridades a regular la práctica, ya que según las estadísticas los informales en los últimos meses han subido del 52 por ciento al 55 por ciento, bajando la formalidad al 45 por ciento, por lo que es mayor la cantidad de negocios informales que trabajan desde los hogares actualmente.