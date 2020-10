En Culiacán, continuarán embargos por no pagar predial: alcalde Jesús Estrada Ferreiro

Sinaloa.- El embargo de casas por falta de pago de impuesto predial, va a continuar, dijo el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ante las quejas de cierta parte de la población que ha sido sujeta a esta medida del ayuntamiento.

Sin embargo, aclaró que, ninguna persona vulnerable en tanto a lo económico o discapacitados, no se verá afectada con tales embargos pues no serán sujetas a los requerimientos.

"Ninguna persona vulnerable económicamente o discapacitados es sujero a esos requerimientos, si lo fue simplemente lo corregimos, hay grandes deudores que no podemos permitir que sigan en la impunidad porque parece que la Ley premia a los deudores", dijo.

El presidente municipal de Culiacán, reiteró que, existe una gran cantidad de deudores de predial que, han omitido el pago del impuesto por años sumando deudas de millones de pesos y que, a esos les aplicará la ley sin discusión alguna.

"Por eso se inició la campaña intensiva para notificarles y si todavía así hay maneras de ayudarles multas y recargos, que no paguen, hay muchas facilidades menos que no paguen no vamos a cambiar la postura y vamos a embargar", dijo