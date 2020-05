En Culiacán destruyen a balazos un dron de rastreadoras Sabuesos Guerreras

Sinaloa.- Mientras realizaban una búsqueda la mañana de ayer en la colonia Las Coloradas les tumbaron el dron a balazos, dijo Isabel Cruz , líder del grupo de búsqueda de personas desaparecidas Sabuesos Guerreras.

En el momento del hecho el dron realizaban un reconocimiento de una laguna que hay en el lugar, algunas mujeres andaban en el agua y haciendo las labores de búsqueda cuando se escuchó un disparó, el dron cayó al agua.

Tras el hecho prefirieron retirarse y ya no seguir en riesgo, en ese sector dijo no hay condiciones de hacer búsqueda porque hay muchos jóvenes viendo y cuestionando qué es lo que hacen y que actúan de forma sospechosa.

No denunciaron el hecho ante la Fiscalía General del Estado porque sienten que no tienen caso y no les van a prestar atención.

Durante esta cuarentena este grupo de búsqueda ha salido a buscar a los desaparecidos por su propia y las autoridades no las han apoyado con seguridad. En esta laguna la cual está llena de basura se sospecha que hay restos de personas desaparecidas.

