En Culiacán, exigen al INAH mayores sanciones a quien dañe patrimonio histórico 

Sinaloa.- Junto a la destrucción de edificios considerados patrimonio histórico en el municipio está desapareciendo la historia de cada uno de los ciudadanos, señaló, Francisco Padilla, Cronista de Culiacán.

La destrucción comenzó desde los años 40’s, acostumbra suceder por etapas, hay periodos donde no se presentan estos eventos y otros en los que es todo lo que sucede, eran alrededor de 800 edificios antiguos y actualmente no hay ni la mitad de ellos.

Es triste que en Culiacán cada vez tiene menor cantidad de edificios antiguos que conforman el casco histórico que era todo aquello que debíamos de conservar ya que, es lo que vivieron nuestros antepasados y el tenerles respeto a dichas construcciones es conservar la memoria de la ciudad.

El cronista comentó que, las construcciones supuestamente están protegidas por la ley y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pero su eliminación ha ido en aumento e incluso aquellas que no están dentro de la ley, pero tienen valor artístico también han sido víctimas de dicha situación.

Considera que el instituto debería realizar su labor de una manera más firme ya que, sólo hace señalamientos de que levantará demandas, por lo que los propietarios simple y sencillamente pagan la multa y continúan con la construcción.

Mientras no exista una penalidad que implique el castigo para todo aquel que afecte los edificios antiguos esto no cambiará, considera que la impunidad es la que está enmarcando dichas acciones.

Es importante hacer un llamado al Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como al Ayuntamiento de Culiacán, el departamento de obras públicas, al Instituto Municipal de Planeación y a la ciudadanía, porque si la ciudadanía no hace nada para defender su patrimonio no habrá quien lo respete porque a pesar de que quizá la población no pueda hacer nada al respecto legalmente es importante alzar la voz, denunciar y exigir a las autoridades.

Destruir inmuebles materiales es destruir la memoria del pueblo, cada casa que tumban es un pedacito de nuestros recuerdos” señaló Francisco Padilla.

Una situación delicada que es reciente es la modificación de la iglesia ubicada en Sinaloa de Leyva donde se comenzó a retirar el piso original del templo para poner mosaicos nuevos, lo que considera una atrocidad porque si de por sí una casa es una perdida, una construcción como esta es una desgracia, sobre todo porque son muy antiguas y muchas veces consideradas hasta patrimonio de la humanidad, por lo que, no deberían hacerse intervenciones como la ya mencionada sin tomar en cuenta a las autoridades correspondientes.