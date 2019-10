En Culiacán se arrodilló al Gobierno mexicano, afirma De Mauleón

Sinaloa.- Un Gobierno mexicano arrodillado por integrantes del Cártel de Sinaloa, así observa el escritor y periodista Héctor de Mauleón al Gobierno federal tras lo que consideró un operativo fallido para intentar capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, en donde además «se vio la suma de incapacidades e improvisaciones que hundieron a la ciudad de Culiacán en el pánico y el terror» durante el jueves por la tarde.

El columnista de El Universal calificó como una serie de mentiras las versiones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien, primero, el jueves por la noche aseguró que la ubicación de Ovidio Guzmán había sido un hecho fortuito al pasar por una vivienda en el sector Tres Ríos y repeler una agresión, pero luego el viernes afirmó que se trató de un operativo dirigido para ejecutar una orden de aprehensión con fines de extradición, aunque solo enviaron a un grupo de 35 elementos de la Guardia Nacional que fueron rebasados en número y armamento.

«Los ciudadanos estamos ahora más en la indefensión que nunca porque ya los narcotraficantes aprendieron que, presionando, atacando a la ciudadanía, el Gobierno les da lo que ellos quieran».

Sobre la confirmación de Alfonso Durazo de que en el operativo para la detención del hijo del Chapo participaron 35 elementos de la Guardia Nacional y de la División Antidrogas de la extinta Policía Federal, el columnista considera que esto también es otra mentira: «Es difícil confirmarlo, pero por ahí circulan videos en donde se ve que era un convoy más grande, lo que pasa es que no supieron operar la detención y no pudieron llevárselo. Me comenta una fuente que lo movieron seis kilómetros a un cuartel de donde lo detuvieron, y que en cuanto comenzaron las amenazas de los criminales de que iban a retener gente y se iban a desplazar hacia la zona habitacional en donde viven los militares, comenzaron los problemas».

Héctor de Mauleón, escritor y periodista especializado en temas de seguridad y violencia. Foto: Cortesía

¿Un Gobierno fallido?

El especialista en temas de seguridad y violencia afirmó que la sensación es de un Gobierno fallido, de un secretario de Seguridad fallido, de un operativo fallido, todo, por donde uno le vea: en su comunicación, en cómo se procesó la crisis, en el hecho de que mientras esto estaba pasando el presidente estaba volando aislado en un vuelo comercial al otro extremo del país.

Recordó que el avión presidencial —que está resguardado en Estados Unidos— es para en un momento de crisis como el de este jueves en Culiacán, pues ahí se pueden tomar decisiones y atender determinados asuntos, «pero el presidente estaba en un vuelo comercial poniendo en riesgo al resto de los pasajeros ante una situación así, negando la realidad, aislado de la realidad, y quienes la estaban atendiendo fueron totalmente rebasados», señaló.

Histórica liberación

En torno a la forma en que el presidente López Obrador atendió los cuestionamientos de la prensan sobre lo ocurrido en Culiacán, que en lugar de responder, arremetió contra la prensa, De Mauleón consideró que el mandatario sigue arropado en su bono democrático, en la aceptación que tiene, y le apuesta a eso, pero anticipa que esto traerá un gran desgaste hacia su credibilidad: «Él prometió serenar al país, y no lo ha serenado. Vamos a cerrar el año con la tasa de homicidios más alta desde que se mide la violencia, y al mismo tiempo que está la percepción de inseguridad que se vive a niveles altos en todas las ciudades y en todas las regiones, se sumará ahora la percepción de que este Estado no puede proteger a los ciudadanos de la delincuencia, que tiene que doblar las manos, que tiene que retirarse y hacer lo que nunca se había visto en la historia de México: devolver al crimen organizado un detenido por orden del presidente».

El desplazamiento de la Marina

Ante la ausencia de la Secretaría de Marina en las ciudades, un cuerpo de élite que ha encabezado operativos quirúrgicos, el periodista explica que todo esto ocurre en el momento que se da la instrucción de que la Marina se vaya de las ciudades de tierra adentro para concentrarse en los litorales: «Esto significa desplazar a un cuerpo que había dado los golpes de mayor impacto, estuvieron en el operativo contra Beltrán Leyva, estuvieron en las dos detenciones del Chapo, agarraron al Z-40 y al Z-42, de los que nos podemos acordar y son totalmente relevantes».

Afirma que ese desplazamiento de la Marina fue para darle todo al Ejército: «Le dan la construcción de un aeropuerto (Santa Lucía), le dan un presupuesto altísimo, le dan un poder infinito, lo ponen al frente de la Guardia Nacional, que es la suma de todos los cuerpos de seguridad del Estado, y su primera actuación es la masacre de Iguala, después esto que estamos viendo, un operativo desastroso por donde lo vean».

Recordó que la Marina logró detener al Chapo en dos ocasiones sin que ocurriera lo que este jueves en Culiacán, preparado todo de manera que se lo pudieron llevar sin que estallara la violencia: «Aquí lo que se ve es una ineptitud, una incapacidad pavorosa, porque por muy hijo del Chapo que sea este joven Ovidio, es incluso una figura desconocida en el mundo del narcotráfico, y que te pueda poner a una ciudad entera de cabeza...».

Sobre la versión oficial de que se trató de un operativo precipitado y con una planeación deficiente, sin prever las consecuencias, el columnista recordó que ya se han hecho detenciones de narcos en sus territorios y han salido avante.

Reconoció que la gran pregunta es si está o no la mano del Gobierno de los Estados Unidos detrás de esta orden de aprehensión contra Ovidio, por lo que dijo que hay que esperar cuál será la pronta respuesta de Estados Unidos.

El mensaje.- De acuerdo con el especialista en temas de seguridad Héctor de Mauleón, la orden del presidente para dejar libre al hijo del Chapo da la clave a los criminales de que tomando a la sociedad como rehén es posible obtener lo que quieran.

Parte del saldo.- Al menos seis personas fallecidas reportaron este viernes las autoridades, entre ellos un civil, aunque se consideran más muertes.