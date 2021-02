En Culiacán siguen visitando la USE, pese a la pandemia de Covid-19

Sinaloa.- A pesar de que se ha invitado a la ciudadanía en Culiacán a realizar sus trámites de manera digital, la Unidad de Servicios Estatales (USE) sigue atendiendo de manera normal.

Las personas acuden con su cita previa para poder realizar cualquier trámite, ya sea de registro civil o vehicular, pues ante la contingencia sanitaria por Covid-19 no se estaba dejando entrar a los usuarios, pero hasta hace poco ya lo pueden hacer, pero de pocos grupos y con todas la medidas sanitarias. Los módulos con más actividad son para los trámites de renovación o liberación de licencias y placas, así como en las cartas de no antecedentes penales.

Hace algunos meses en la USE se pudo observar que no contaba con las medidas sanitarias necesarias o no las respetaban, y se realizaban aglomeraciones, por lo que hoy en día las medidas fueron reforzadas.

Protocolos

Para poder entrar a la unidad se debe portar cubrebocas, también cuentan con un cerco sanitario en donde se toma la temperatura y se aplica gel antibacterial.

Al platicar con los usuarios, comentaron que, pese a la pandemia, es necesario solicitar los documentos que se realizan en la unidad, pues son de suma importancia.

“Ni modo, tenemos que sacar las placas, sino, me van a multar después. Hay cosas que, aunque uno no quiera salir, tiene que hacerlo”, expresó José, uno de los usuarios que se encontraban en la USE.

Uno de los trámites que se observó con gran afluencia es para solicitar la carta de no antecedentes penales, requerido al momento de entregar documentación en un nuevo trabajo.

El Dato

Intraquil

Las autoridades comentaron que no estaban teniendo los números esperados, pues imaginaron que la ciudadanía aprovecharía para realizar sus trámites en línea bajo la plataforma Ciudadano Digital, para no exponerse al salir de sus casas, pero no fue así.