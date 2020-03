En Culiacán y Guasave culpan a antecesores de deudas con el IMSS

Sinaloa.- Frente al reto financiero que para el IMSS representa la contingencia por el coronavirus, y en medio de los adeudos millonarios que por cuotas obrero-patronales arrastran con este Instituto municipios como Culiacán y Navolato, además de la Junta de Agua Potable de Guasave, las deudas no serán saldadas, no al menos en el corto ni el mediano plazo, y así lo dejaron en claro autoridades municipales en la capital sinaloense y la gerente general de Jumapag, quienes admitieron no tener los recursos para ello ni contar con un acuerdo ante el Seguro Social.

En este mismo espacio, EL DEBATE publicó ayer que el Ayuntamiento de Culiacán es la séptima entidad pública a nivel nacional que más debe al IMSS, debido a que arrastra 125.7 millones de pesos por los conceptos de cuotas obrero-patronales (COP), retiro, cesantía y vejez (RCV), además de multas, esto desde 2010 a julio del 2019, de acuerdo con la solicitud de información 0064102568719 planteada al IMSS y que es pública [https://bit.ly/39kbpSR].

Sobre esto, el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, respondió —en tono molesto por el cuestionamiento— que su Administración está al corriente en cuanto a los compromisos ordinarios que le corresponden, pero que el adeudo revelado por el propio IMSS «es producto de la corrupción de los que se fueron y los que los solaparon». Incluso, añadió que esas conductas corruptas «fueron solapadas no solo por las propias autoridades, sino por los medios, que nunca dijeron nada».

El alcalde aseguró que ya habían negociado con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que incluso estaban pagando puntual lo que a ellos corresponde, y que los servicios de salud para los trabajadores de la comuna no estaban suspendidos.

Por su parte, la tesorera Guillermina Soto dijo que no hay un convenio como tal firmado, pero sí un compromiso de palabra con el IMSS para pagar lo que a su Administración corresponde e ir abonando a la deuda conforme lo permitan las finanzas, porque las condiciones de hacer un convenio no daban ni para el IMSS ni para ellos. Aclaró que el adeudo no es un tema de corrupción, sino de registros contables.

Jumapag y sus finanzas quebradas

En el caso de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, cuyo adeudo ante el IMSS es de 65.1 millones de pesos, la gerente Nubia Puentes Llanos dijo ser consciente de que este problema es de los más complicados que enfrenta la paramunicipal, que de por sí tiene las finanzas quebrantadas, y admitió que la situación económica no les permite atender esto.

Reconoció que hasta el momento no han tenido ningún nuevo acercamiento con el IMSS, pues no tienen la capacidad financiera para hacer un ofrecimiento.

A decir de la funcionaria, por el momento la única opción para cubrir el adeudo sería obtener apoyo del estado y del Gobierno federal, ya que por sí solos no pueden salir en corto tiempo de este compromiso.

«Omisiones irresponsables»: Castaños

Para el diputado federal Carlos Castaños, estos adeudos millonarios que arrastran los diferentes entes de Gobierno ante el Seguro Social son omisiones muy irresponsables no solo de las autoridades municipales actuales, sino de Administraciones pasadas.

Señaló que justo ahora que se vive una situación crítica en materia de salud, donde seguramente el número de infectados de COVID-19 irá en aumento, instituciones públicas de seguridad social, como el IMSS, tendrán la necesidad de hacerle frente a la crisis que viene, por lo que esta omisión de pagos por parte de instituciones públicas, entre ellas universidades, municipios y otros organismos públicos, sin duda los debilita.

«La invitación sería a los deudores, particularmente al Ayuntamiento de Culiacán, a que haga un análisis a profundidad para ver si puede irle abonando a esta deuda, porque sin duda instituciones de salud son prioritarias en este momento que estamos viviendo», añadió.

La también diputada federal Yadira Santiago Marcos señaló que estos adeudos son consecuencia del mal uso y de desvíos de recursos por parte de funcionarios de Administraciones pasadas en perjuicio de los trabajadores, cuya afectación principal es que cuando intentan jubilarse las cuentas no salen porque no se pagan en tiempo y forma las cuotas ante el IMSS.

La morenista recomendó buscar el respaldo del Gobierno del Estado para entablar acuerdos con el Seguro Social.

Entre morosos: Ayuntamiento de Guasave y juntas de agua también deben

Aunque las entidades de Gobierno con los mayores adeudos ante el IMSS son los ayuntamientos de Culiacán y de Navolato, así como la Junta Municipal de Agua de Guasave, entre las instituciones sinaloenses que también deben, aparecen el Ayuntamiento de Guasave, con un rezago de casi 3.3 millones de pesos (la mayoría por concepto de RVC), seguido de la Junta Municipal de Agua de Escuinapa, que adeuda poco más de 2 millones de pesos.

En el listado de entes de Gobierno sinaloenses también están el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, con 864 mil pesos; la Junta de Agua de Mocorito, con casi 208 mil pesos; y la Junta de Agua de Rosario, con 171 mil pesos.

Con información de Angelina Corral y Ana Karen Rubio

Los principales morosos

De la 738 entidades de Gobierno que adeudan poco más de 3 mil 600 millones de pesos en cuotas ante el IMSS destacan universidades, municipios y estados.

Tal como fue publicado este viernes en este diario, la Universidad de Nayarit lidera la lista de deudores con un rezago de 511 millones de pesos, seguida del municipio del Carmen, en Campeche, que debe 293.4 millones.

En el top ten de morosos también figura la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Gobierno de Michoacán, con 279 y 235 millones, respectivamente.

Recurso necesario: Los mas de 3600 millones de pesos que adeudan al IMSS alcanzarían para la contratación de 5 mil doctores y 1500 enfermeras.